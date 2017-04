Waffeneinfuhr nach Südafrika

Wer zur Jagd nach Südafrika reist, sollte bei der Ankunft in Johannesburg alle Einfuhrpapiere griffbereit haben, um unnötige Wartezeiten bei der Polizei zu vermeiden. Die Waffeneinfuhr kann selbst bei vorab ausgefüllten Formularen pro Person etwa 20 Minuten dauern, was bei Gruppenreisen und Anschlussflügen beachtet werden sollte. Alle Dokumente müssen mit schwarzer Tinte ausgefüllt werden. 1) ausgefülltes SAPS 520-Dokument zur Waffeneinfuhr, noch nicht unterschrieben. 2) Bestätigungsschreiben an das „Central Firearms Registry“ über die Buchung einer Jagdreise mit Adresse des Outfitters, Jagddauer und -termin, gewünschter Wildart, Waffendaten. 3) Einladungsschreiben des Outfitters mit voller Adresse sowie Name und Adresse des Kunden, Jagddauer und -termin, Waffendaten. 4) Kopie des Reisepasses. Der Pass muss mindestens zwei freie Seiten aufweisen und vier Monate gültig sein. 5) Kopie des Rückflugtickets. 6) Kopie der Waffenbesitzkarte 7) Kopie einer Bestätigung des Heimat-Zolls, dass sich die Waffe zum Zeitpunkt der Abreise im Besitz des Einführenden befindet (z. B. durch INF-3-Papier). Kurzwaffen zur Selbstverteidigung, Selbstlader, Vorderschaft- sowie Unterhebelrepetierer dürfen nicht importiert werden. Pro Waffe sind maximal 200 Schuss Munition erlaubt. Maximal zwei Schrotflinten in unterschiedlichen Kalibern dürfen eingeführt werden. Das SAPS-520-Dokument finden Sie hier als Download mit einem zusätzlichen Musterexemplar, da nicht alle Sparten des Formulars ausgefüllt werden müssen. Das Bestätigungs- und Einladungsschreiben als Muster ebenfalls. Wer sicher gehen will, dass er keine Probleme bei der Einfuhr bekommt, kann sich an einen VIP-Service wenden, der hilft, die Formalitäten korrekt abzuwickeln (z. B. Johan Coetzer: Kopie einer Bestätigung des Heimat-Zolls, dass sich die Waffe zum Zeitpunkt der Abreise im Besitz des Einführenden befindet (z. B. durch INF-3-Papier). Kurzwaffen zur Selbstverteidigung, Selbstlader, Vorderschaft- sowie Unterhebelrepetierer dürfen nicht importiert werden. Pro Waffe sind maximal 200 Schuss Munition erlaubt. Maximal zwei Schrotflinten in unterschiedlichen Kalibern dürfen eingeführt werden. Das SAPS-520-Dokument finden Sie hier als Download mit einem zusätzlichen Musterexemplar, da nicht alle Sparten des Formulars ausgefüllt werden müssen. Das Bestätigungs- und Einladungsschreiben als Muster ebenfalls. Wer sicher gehen will, dass er keine Probleme bei der Einfuhr bekommt, kann sich an einen VIP-Service wenden, der hilft, die Formalitäten korrekt abzuwickeln (z. B. Johan Coetzer: johan.optima@worldonline.co.za ). Übrigens: Wer mit Lufthansa reist, für den hat die deutsche Fluggesellschaft noch eine kleine Überraschung bei der Abreise aus Johannesburg parat: Es wird zur Zeit eine „Waffenhandhabungs-Gebühr“ von 50 Euro vor dem Rückflug erhoben, zahlbar in Rand oder per Kreditkarte. Danke Lufthansa!