Stadtsau versus Landei

Die Vielfalt und Anzahl von Wild in Städten hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Dabei unterscheiden sich deren Lebensbedingungen, insbesondere in großen Städten, sehr von denen in natürlicher Umgebung. Dennoch haben es viele Arten erfolgreich geschafft sich anzupassen, sodass sie in den Städten überleben, genügend Nahrung finden und sich fortpflanzen können. Dass dies vor allem dem Schwarzwild nur zu gut gelingt, haben zahlreiche verhaltensökologische Studien bereits gezeigt. Allerdings existierten bis jetzt keine Arbeiten, die das Raumnutzungsverhalten sowie die Aktivität von „Stadt-“ und „Landsauen“, also Stücken in natürlichen und nahezu ungestörten Regionen, vergleichen.