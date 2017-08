Wann, wo, welche Stücke

Spätestens ab der Feldbestellung ändert sich das Verhalten des Schwarzwildes. Anfangs wechselt es täglich am Abend, überwiegend im letzten Büchsenlicht oder in der Dunkelheit, in die Felder aus und am Morgen wieder zurück. Der aufmerksame Jäger nutzt dann den Frühansitz am Rückwechsel. Bei Tageslicht und damit guten Ansprechmöglichkeiten bestehen beste Chancen auf Jagderfolg. Das zunehmend frühere Licht am Morgen erlaubt – anders als beim Abendansitz –, dass die wieder verstärkt in die Feldflur auswechselnden Sauen sauber angesprochen und erlegt werden können.

Sobald das Schwarzwild in den Feldern ausreichend Deckung findet, bezieht es auch dort seinen Tageseinstand. Dazu bieten besonders hochgewachsene Rapsfelder ideale Möglichkeiten. Spät frischende Bachen stecken gerne dort und richten sich mit abgebissenen Rapsstängeln einen Wurfkessel her. Zu dieser Zeit heißt es, die Gewohnheiten des Schwarzwildes durch Abfährten und Suchen der Fraßplätze auszumachen. Leicht transportable Ansitzleitern oder mobile Kanzeln werden an geeigneten Plätzen im Feld und unweit von Wechseln aufgestellt. Von dort bieten sich gute Möglichkeiten, mit dem einen oder anderen Abschuss die Sauen aus schadgefährdeten Flächen zu vergrämen.

Spätestens vor der Maisaussaat sollte die Saujagd im Wald eingestellt werden. So wird das verstärkte Bedürfnis der Schwarzkittel reduziert, auf die Flur auszuwechseln. Denn sie stellen sich dort ein, wo sie die geringste Gefahr vermuten – also dort, wo es am wenigsten knallt. Auf Wiesen und in der Feldflur wird die Jagd hingegen intensiviert. Das hat eine effektive Vergrämungswirkung zur Folge. Haben Sauen in der neu entstandenen beziehungsweise zunehmenden Deckung im Feld erst einmal Einzug gehalten, gestaltet sich die Jagd dort mit der Zeit immer problematischer. Daher ist es wichtig, bereits im April und Mai, also bevor die Felder optimale Einstände bieten, Sauen in diesen Bereichen intensiv zu bejagen. Dort hat auch der Abschuss eines kleinen Frischlings – und mag dessen wirtschaftlicher Wert noch so gering sein – den Nutzen, größeren Feldschäden vorzubeugen. Aber nicht nur das „Wie“ und „Wo“ ist bei der Saujagd maßgebend dafür, wie sich die Schadsituation im Revier darstellt. Das „Was“ ist entscheidend, um den Bestand und damit auch die Schäden zu reduzieren.

Die Zunahme des Schwarzwildes hat zwischenzeitlich in fast allen Bundesländern zu dem ungeschriebenen Gesetz geführt, Bachen ab dem Zeitpunkt straffrei erlegen zu können, sobald deren Frischlinge ihre Streifen verloren haben. Und genau hier besteht zumindest in Revieren mit einer entsprechenden Schadsituation dringender Handlungsbedarf. Für den Großteil der Jäger ist es aber immer noch ehrrührig, ein Muttertier vor