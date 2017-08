Im Mittelalter ist ein Markt

„Das gibts nicht!“ Die Kollegen staunten, als ich von meinem erfolgreichen Verkauf von Fuchsbälgen auf einem kleinen Mittelaltermarkt im Kloster Arnstein (Rhein- Lahn-Kreis) berichtete. Seit einigen Jahren findet in den historischen Klostermauern an der Lahn alle zwei Jahre ein Mittelaltermarkt statt, zu dem auch ein Jägerlager gehört. Dort wurden von Anfang an auch Produkte aus der Jagd, wie Bälge, Amulette, Anhänger aus Trophäen, Unterkiefer oder getrocknete Flugwildschwingen, angeboten. Das größte Mittelalter- Spektakel der Region findet Anfang Juni in Katzenelnbogen statt. An zwei Tagen schlendern

rund 40 000 Besucher über Markt und Turnierplatz. Hier sollte der redaktionelle Selbstversuch stattfinden: Was und wie viel lässt sich aus dem Revier auf so einem

Markt unter die Leute bringen? Seitdem sammelten, präparierten und trockneten Peter

Schmitt und Tobias Thimm, sodass im Juni ein schönes Sortiment beisammen war. Traditionell wird alles Raubwild im Winter gestreift. Die Gerberei Birke aus Mettingen

hatte die weißgegerbte Rauchware aus der vergangenen Saison auch rechtzeitig zum Fest fertig.