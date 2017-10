Was der Malbaum verrät

3. KOMMUNIKATION

Malbäume sind wichtige innerartliche Kommunikationspunkte im Streifgebiet. Sie dienen möglicherweise der Verständigung der Sauen untereinander. So streifen beispielsweise Keiler dort während der Rausche ihren schaumigen Speichel ab und setzen so Duftmarken. Experten nehmen an, dass die Bassen dabei versuchen, ihn möglichst hoch zu platzieren, um Rivalen zu beeindrucken. „Der Schaum enthält

Androstenon, ein Derivat des Testosteron. Es bewirkt bei Bachen eine Bereitschaft für den Beschlag – die ,Duldungsstarre’“, ergänzt Pfannenstiel. Die Schlamm-Harzmischung bildet mit den verdickten Bindegewebspartien an Blatt und Flanke den Schild des Keilers. Er schützt ihn bei Auseinandersetzungen. Durch Einschlagen und Reiben des Gewaffs markieren Keiler am unteren Stammbereich. Sie geben so ihre Gegenwart bekannt und stecken möglicherweise auch Einstandsgrenzen ab. „Alte Keiler drehen nach meiner Beobachtung alle paar Tage ihre Runde und kommen immer wieder an die gleichen Malbäume. Diese liegen bei uns meist an der Feld-Wald-Kante. Man hat den Verdacht, sie dienen dabei der Markierung des Streifgebietes“, resümiert Pfannenstiel. Der bekannte Schwarzwildforscher Heinz Meynhard war der Überzeugung, dass auch Bachen mit ihren Haken markieren. „Er fand selbst Hinweise, dass Malbäume als Orte dienen, an denen man sich untereinander geruchlich austauscht, sogenannte olfaktorische Kommunikation. Speichel- und Augendrüsensekrete werden ebenso angebracht wie Verletzungen der Baumrinde mithilfe der Eckzähne. Damit dienen Malbäume auch als Kommunikationspunkte und dem SichFinden, so der Jagdwissenschaftler aus NRW. Bachen fördern dadurch zu einen den Harzfluß, weisen wohl zum anderen auch auf ihre Paarungsbereitschaft hin.