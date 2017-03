Wolfkompetenzzentrum nimmt Arbeit auf

Als zentrale Einrichtung für das staatliche Wolfsmanagement im Land ist das Wolfskompetenzzentrum in Iden (Landkreis Stendal) am 15. Februar in Betrieb genommen geworden. Von dort aus soll die Bevölkerung jetzt darüber informiert werden, wie sich Wölfe verhalten und was an diesem Verhalten „normal“ ist, wie Agrarministerin Claudia Dalbert (Grüne) mitteilte. Vorurteilen gegen den Wolf wolle man mit Information begegnen. In Iden stationiert werden zunächst zwei Wolfsbeauftragte. Einer ihrer Arbeitsschwerpunkte werde die Begutachtung von Wolfsrissen und die Schulung weiterer Rissgutachter sein. Sechs nebenamtliche Rissgutachter aus der Landesforstverwaltung sollen folgen. In Iden ist die Einstellung weiterer Mitarbeiter geplant, sobald der Haushalt 2017/2018 verabschiedet sei, darunter auch ein Herdenschutzbeauftragter. mh