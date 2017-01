Ziel: Grünes Abitur

Seitdem heißt es Ansitzen, Aufbrechen, sich mit Waffen beschäftigen, Bäume, andere Pflanzen, Fährten, Spuren sowie Pirschzeichen bestimmen und Prüfungsfragen büffeln. Als

besonders wertvoll stellte es sich heraus, bereits im Frühjahr damit angefangen zu haben. Denn jetzt, in der dunklen Jahreszeit, lässt die Arbeit kaum noch Ansitze oder Exkursionen

bei Büchsenlicht zu. Unser Video-Volontär Lukas Braunroth ist bei der Aktion Jagdschein ebenfalls mit an Bord. Auch dessen Mentor kommt mit Thore Wolf aus der WuH-Redaktion. Die beiden zukünftigen Jungjäger wollten die Möglichkeit nutzen, während ihrer Ausbildung, vom Verlag unterstützt, das Grüne Abitur zu machen. Schließlich kommt Michelle aus einem Jägerhaushalt, und Lukas ist als begeisterter Angler quasi schon auf dem richtigen Weg gewesen.

So heißt es für die zwei nun seit geraumer Zeit, zweimal die Woche den Jagdscheinkurs und ab Januar fleißig den Schießstand zu besuchen. Im Mai folgen dann die Prüfungen. Darauf angesprochen stehen beide doch ziemlich unter Druck. „Alle Kollegen wissen natürlich, dass wir den Jagdschein machen wollen. Sollte ich nicht bestehen, will ich mir den nächsten Arbeitstag gar nicht vorstellen!“, sagt Michelle. Kopfzerbrechen bereiten vor allem die praktische und die Schießprüfung: „Theoretische Tests kennt man ja von der Schule und dem Studium. Wenn ich an die anderen zwei denke, kann man schon etwas

nervös werden“, macht sich Lukas so seine Gedanken.