248 JVG – Entgeltliche Jagderlaubnis

IV. Anmerkungen

Man unterscheidet unentgeltliche und entgeltliche Jagderlaubnisse. Beide gewähren dem Inhaber die Befugnis, in dem fremden Revier zu jagen. Bei mehreren Jagdausübungsberechtigten müssen grundsätzlich alle der Erteilung der Jagderlaubnis zustimmen, weil durch das Jagen des „Fremden“ ihr eigenes Jagdausübungsrecht

zwangsläufig tangiert wird. Es genügt aber auch, dass sich die Jagdausübungsberechtigten

untereinander bevollmächtigen, Jagderlaubnisse/ Jagdeinladungen auch im Namen

der Übrigen zu erteilen (Landesrecht beachten).

1. Die unentgeltliche Jagderlaubnis

● Eine unentgeltliche Jagderlaubnis liegt vor, wenn der Erlaubnisinhaber für die Jagdausübung keine Gegenleistung zu erbringen hat. Es kann sich um eine einmalige Jagdeinladung handeln (Treibjagd) oder um eine dauerhafte Jagdmöglichkeit.

Grundlage ist stets eine Gefälligkeit, also kein Vertrag, weshalb die Erlaubnis jederzeit

und ohne Grund widerrufen werden kann.

● Die unentgeltliche Jagderlaubnis kann mündlich oder schriftlich, in Form eines Begehungsscheines oder formlos auf einem Blatt Papier, erteilt werden. Wurde sie schriftlich erteilt, so kann der Jagdgast im Revier allein jagen, weil er seine Jagdberechtigung gegenüber Polizei und Forstbeamten nachweisen kann.

● Wurde die Jagderlaubnis aber nur mündlich/telefonisch erteilt, so muss der Erlaubnisinhaber vom Jagdausübungsberechtigten begleitet werden (in Sicht- oder Rufweite), damit dieser erforderlichenfalls seine Jagdberechtigung bestätigt. Ständiger Handy-Kontakt mit dem Jagdausübungsberechtigten dürfte unter heutigen Verhältnissen

jedenfalls dann ausreichen, wenn der Jagdausübungsberechtigte auch im Revier

ist und jederzeit zum Zwecke der Bestätigung erscheinen kann.



2. Die entgeltliche Jagderlaubnis

Eine entgeltliche Jagderlaubnis ist gegeben, wenn der Erlaubnisinhaber für den Erhalt der

Erlaubnis eine Gegenleistung zu erbringen hat. Das ist in der Regel ein Geldbetrag, oft als

Hegebeitrag, Wildschadensbeteiligung oder ähnlich bezeichnet/getarnt, kann aber auch eine andere geldwerte Leistung sein, etwa die Lieferung von Wildfutter oder die Errichtung

und Instandhaltung der Hochsitze.

● Grundlage der entgeltlichen Jagderlaubnis ist immer ein gegenseitiger Vertrag („Jagd gegen Entgelt“), der dem Erlaubnisinhaber einen Rechtsanspruch auf Ausübung der Jagd

in dem vereinbarten Umfang gewährt. Aus diesem Grunde ist eine entgeltliche Jagderlaubnis nicht jederzeit frei widerruflich. Nur bei Vorliegen eines besonderen Grundes ist sie kündbar, etwa bei Nichtgewährung des Entgelts, Überschreitung der Erlaubnis oder

Verletzung jagdrechtlicher Vorschriften.

● Auf die entgeltliche Jagderlaubnis (Landesrecht beachten) finden zahlreiche Vorschriften

Anwendung, die an sich für die Pächter gelten:

● Anrechnung der Fläche auf die Pachthöchstfläche,

● Anrechnung des Erlaubnisinhabers auf die Pächterhöchstzahl,

● Schriftform der Erlaubnis,

● Anzeige der Erlaubnis an die Untere Jagdbehörde,

● Beanstandungsrecht der Unteren Jagdbehörde,

● Eintragung der Fläche in den Jagdschein,

● Pachtfähigkeit des Erlaubnisinhabers (außer in: Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,

Brandenburg, Saarland). Eine Ausnahme bildet der entgeltliche Einzelabschuss: Für

ihn gelten diese vorgenannten Bestimmungen nicht, weil es sich hierbei nur um eine

kurzfristige, einmalige Jagdgelegenheit handelt, nicht aber um eine dauerhafte Jagdausübung.

V. Ergebnis

1. Eine entgeltliche Jagderlaubnis liegt vor, wenn der Erlaubnisinhaber eine Leistung erbringen muss, um die Jagdbefugnis zu erhalten, etwa einen Geldbetrag, Wildfutter oder

bestimmte Revierarbeiten.

2. Grundlage einer entgeltlichen Jagderlaubnis ist ein gegenseitiger Vertrag („Jagd gegen

Entgelt“). Deshalb hat der Erlaubnisinhaber einen Rechtsanspruch auf Ausübung der

Jagd in dem vereinbarten Umfang. Die Erlaubnis ist nicht frei widerruflich, sondern nur bei

Vorliegen besonderer Gründe kündbar.

3. Auf die entgeltliche Jagderlaubnis finden zahlreiche Vorschriften Anwendung, die an

sich für Pächter gelten, beispielsweise Anrechnung auf die Pachthöchstfläche und Pächterhöchstzahl, Schriftform, Anzeige an die Untere Jagdbehörde und Eintragung

der Fläche in den Jagdschein (Landesrecht beachten).