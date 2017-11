249 JVG – Keine Jagdsteuer auf entgeltliche Jagderlaubnisse

IV. Anmerkungen

Wenn’s ums Geld geht, ist der Fiskus bekanntlich erfinderisch. Warum soll nicht auch

der Inhaber einer entgeltlichen Jagderlaubnis zur Jagdsteuer herangezogen werden, wenn

auch ein Pächter und Eigenjagdinhaber zahlen muss? Schließlich wendet doch auch er ein Entgelt auf, um jagen zu können. So oder ähnlich wird der Landkreis gedacht haben, aber so einfach geht das nicht. Jeder belastende Bescheid, ob der Entzug des Jagdscheins, die

Versagung einer Baugenehmigung oder die Auferlegung einer Steuer, bedarf einer gesetzlichen Grundlage. Denn der Staat kann nur verlangen und versagen, was ihm in einer gesetzlichen Vorschrift erlaubt wird. Das ist das Prinzip des Rechtsstaats!

Für die Erhebung einer Jagdsteuer gibt es in den meisten Bundesländern eine

Rechtsgrundlage in deren Kommunalabgabengesetzen. Diese Vorschriften erlauben

aber nur die Besteuerung des Jagdausübungsrechts, also die Erhebung einer Steuer von

Jagdausübungsberechtigten, nicht aber auch eine Besteuerung der Befugnis zum Jagen

der Erlaubnisinhaber. In einigen Bundesländern ergibt sich das bereits aus dem Gesetzestext, indem es darin heißt, dass eine Steuer „auf die Ausübung des Jagdrechts“ erhoben werden kann (vgl. zum Beispiel § 3 Abs. 1 S. 2 KAG Bad.-Württ., § 6 Abs. 1 S. 1 KAG Rheinl.-Pfalz, § 8 Abs. 2 S. 1 Sächs. KAG u. a.). In anderen Bundesländern spricht das Gesetz lapidar von einer „Jagdsteuer“ (vgl. zum Beispiel § 3 Abs. 1 S. 2 KAG Brandenburg,

NRW und Mecklenburg- Vorp.), hier führt erst die Auslegung dieses Wortes dazu, dass

damit allein das Jagdausübungsrecht gemeint ist (siehe obiges Urteil).

Auch eine steuerrechtliche Gleichstellung der Inhaber entgeltlicher Jagderlaubnisse mit

Jagdausübungsberechtigten scheidet aus. Denn erstere üben selbst kein eigenes Jagdrecht

aus, sondern nur das der Jagdausübungsberechtigten. Sie jagen nur „für“ diese, nicht aus

eigenem Jagdausübungsrecht. Deshalb sind sie weder Jagdausübungsberechtigte noch

Jagdschutzberechtigte, auch das jagdrechtliche Aneignungsrecht steht ihnen nicht

zu. Für die Erfüllung aller jagdrechtlichen Verpflichtungen sind allein die Jagdausübungsberechtigten verantwortlich (zum Beispiel Abschussplan, Hege, Seuchenbekämpfung, Wildschadensersatz…). Kurz gesagt: Die Jagdausübungsberechtigten

sind Inhaber eines absoluten Rechts, die Inhaber entgeltlicher Jagderlaubnisse nicht. Auch der Aufwand, den der Inhaber einer entgeltlichen Jagderlaubnis für sein Jagen zu

erbringen hat, also die Grundlage der Steuer, ist mit dem eines Jagdausübungsberechtigten

nicht vergleichbar. Das gilt sowohl für die Höhe als auch für die Dauer, da eine Jagderlaubnis regelmäßig nur für eine überschaubare Zeit (Jagdjahr) erteilt wird und nur

einen geringen Abschuss ohne Aneignungsbefugnis enthält.

V. Ergebnis

1. Die Vorschriften über die Zulässigkeit einer Jagdsteuer ermächtigen nur zur Erhebung

einer Steuer von Jagdausübungsberechtigten, nicht auch von Inhabern entgeltlicher

Jagderlaubnisse.

2. Eine steuermäßige Gleichstellung der Inhaber entgeltlicher Jagderlaubnisse mit Jagdausübungsberechtigten ist unzulässig.