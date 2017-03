Ausstellung „WILDLIFE ART“ in Mainz eröffnet

Bei der Wanderausstellung, die vorher in Oldenburg und Berchtesgaden zu sehen war, werden erstmalig in Deutschland Gemälde und Skulpturen von acht ausgewählten Künstlern vereint präsentiert, darunter Werke von WILD UND HUND-Illustrator Bodo Meier, Bernd Pöppelmann und Harro Maass, die bei der Eröffnung anwesend waren. Die Ausstellung ist in Mainz noch bis zum 1. Oktober 2017 zu sehen. md