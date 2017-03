Bewaffneter tappt in Wildkamera

Die Aufnahmen wurden laut Mindener Tageblatt erst am Jahresende ausgewertet und der Polizei vorgelegt. Möglicherweise ist der Unbekannte für mehrere Fälle von Wilderei in den angrenzenden Revieren verantwortlich, so die Zeitung weiter.

Zunächst geht es aber nicht um Wilderei, sondern um einen Verstoß gegen das Waffengesetz, weil das Gewehr mit einem Schalldämpfer versehen war, das ist in NRW verboten.

Die Polizei Minden bittet Hinweise zu der Person oder den Ausrüstungsgegenständen unter der Telefonnummer 0571 8866-0 zu melden. ln