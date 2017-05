Berners Brett – Ein neues Fangsystem

Bauanleitung

Die Auslöseverschlusseinheit besteht aus drei Bauteilen und ist mit etwas handwerklichem Geschick in etwa 15 Minuten herzustellen. Auch der Preis von 14 Euro ist überschaubar und geht in Ordnung. Für das Wippbrett verwende ich wasserfeste Siebdruckplatten von 15 Millimetern (mm) Stärke, die ich mit der Stichsäge zuschneide (1 465 x 290 x 15 mm (LxBxH)). Anschließend säge ich die Holzachse für die Stellschrauben zurecht. Da Betonrohre im Inneren manchmal um bis zu einem Zentimeter vom Normmaß abweichen, habe ich links und rechts zwei Justierschrauben mit Halbrundkopf in die Holzachse geschraubt, damit man das System an den jeweiligen Durchmesser des Rohrs anpassen kann. Danach befestige ich die Achse mittels zweier V2A-Schrauben an der Wippe. Den Feststeller schraube ich mit sechs V2A–Schrauben an der Unterseite des Wippbretts an. Danach streiche ich mit einem Zahnspachtel Fliesenkleber auf die Oberseite des Wippbretts und streue groben Estrichsand auf den feuchten Kleber.

Exzellente Betonrohrfalle

So einfach lässt sich also aus einem Durchlass oder Kanalgrundrohren eine Rohrfalle beziehungsweise aus einem Kunstbau eine Kesselfalle machen. Meine Lieblingsfalle sieht wie folgt aus: Zwei 300er Rohre werden mit dem Betonfuß nach oben gedreht, die angezeichneten Ecken durch die Maße 600 x 120 mm mit einem 10-mm- Betonbohrer (Diamanttrennscheibe benutzen) je dreimal vorgebohrt und mit einem Zweihandwinkelschleifer aufgeschnitten. Die entstandenen Öffnungen zur Kontrolle oder zur Entnahme des Wildes werden später mit zwei Randsteinen 1 000 x 250 x 6 verschlossen. Zuletzt bohrt man mit einem 13er Betonbohrer ein Loch in das erste Rohr, um einen Signalstab zur Kontrolle der Falle einführen zu können. Möchte man das „Berner Brett“ in einem Durchlass einsetzen, muss natürlich zuerst ein Ende mit dem beschriebenen Element verschlossen werden. Danach wird das Wippbrett hineingeschoben. Die Kontrolle erfolgt bei einem System ohne obere Öffnung von vorn, bei meinem System mit Sichtfenster, von oben. Zur Entnahme des gefangenen Wildes eignet sich am eine runde Jungfuchsfalle. Diese wird, nachdem das Wippbrett entnommen wurde, vor den Durchlass gestellt. Danach zieht man das gefangene Wild mit Hilfe des Stahlseiles und des

Rohrverschlusses in den Abfangkorb.