„Huu huuu, huu huuu“ – wenn ihr das nachts hört, ist es meist ein Waldkauz, der sein Revier markiert oder im späten Winter balzt.

Mit ihren nach vorn gerichteten Augen kann die nachtaktive Eule sowohl am Tag als auch in der Nacht ausgezeichnet räumlich sehen. Bei völliger Dunkelheit jagt der Waldkauz aber nur nach Gehör. Geräusche werden über den Gesichtsschleier zu den großen Ohren geleitet, die unter dem Gefieder versteckt sind. Da die Ohren auf unterschiedlicher Höhe am Kopf sitzen, kann er seine Beute ganz genau orten.