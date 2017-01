Falle zu, Projekt tot?

SIE KÖNNEN HELFEN!

Dringend Fördermittel gesucht

Durch den verzögerten Übergang in die kommende Agrarförderperiode der Europäischen Union ist das Land Sachsen- Anhalt dazu gezwungen, die Zahlung der Mittel an den Förderverein Großtrappenschutz

e.V. ab Oktober 2014 auf unbestimmte Zeit einzustellen. Da der Förderverein das Schutzprojekt nicht finanzieren kann, droht dem Großtrappenschutz im Fiener Bruch in Kürze das Aus. Um die imposante Wildart Großtrappe und die bisher im Projekt erzielten Erfolge sowie die Arbeitsplätze der engagierten Projektmitarbeiter für die Zukunft zu sichern, werden dringend neue Förderer für den Artenschutz im Fiener Bruch gesucht. Wenn Sie das Projekt finanziell unterstützen wollen, haben Sie über folgendes Konto die

Möglichkeit dazu:

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Förderverein Großtrappenschutz e.V.

IBAN: DE34 1605 0000 3859 1920 85

BIC: WELADED1PMB

Betreff: Fiener Bruch