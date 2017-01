Durststrecke fürs Niederwild?

Unsere Niederwildarten haben unterschiedliche Strategien, um den Wasserverbrauch bei Hitze zu reduzieren. Der hauptsächlich nachtaktive Hase nutzt die kühleren Temperaturen, die Hühnervögel diesbezüglich die Dämmerungszeiten zur Nahrungsaufnahme und für sonstige Aktivitäten. In der Mittagshitze suchen sie sich kühle, schattige Plätze und ruhen, verbrauchen dadurch weniger Flüssigkeit. Auch in reich gesegneten Revieren mit starken Niederwildbesätzen wird das Wild zu dieser Zeit tagsüber quasi unsichtbar.

Bei der Haltung von Niederwildarten in Gehegen und der Aufzucht von Jungtieren muss der Wasserbedarf mit Tränken gedeckt werden. Das darf man aber nicht automatisch auf die Bedingungen im Revier übertragen, weil sich die Nahrung in Gefangenschaft wesentlich von der in der Wildbahn unterscheidet: Hasen werden ausschließlich mit Trockenfutter versorgt. Futtermittel für die Hühnervögel sind getrocknete Insekten, Pellets und Getreide mit einem Feuchtigkeitsgehalt von unter 15 Prozent.

In der freien Natur ernähren sich Fasan und Rebhuhn im Sommer hauptsächlich von Grünäsung, ergänzt durch Körner, Samen und Insekten. Der Hase beschränkt sich auf Pflanzen. In allen verschiedenen Nahrungsarten befindet sich Feuchtigkeit in unterschiedlicher Höhe.