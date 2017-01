Prägen, aber richtig

Nun zum freudigen Herankommen auf Pfiff: Die Hündin säugt die Welpen mindestens sechs Wochen lang. Nutzen Sie diese „Still-Phasen“ und setzen Sie sich bereits ab der zweiten Woche, wenn sich die Augen der Welpen geöffnet haben, neben den Wurf. Pfeifen Sie, nein, kein Kinderlied oder Jagdhornsignal, sondern immer den Doppelpfiff, allerdings nicht mit der lauten Hundepfeife, sondern mit dem Lippen. Ich weiß, nach zwei, drei Minuten stetigem Pfeifen könnte man schon die Lust verlieren, aber bleiben Sie dran: Warum? Wenn Sie irgendwann nach den jungen Hunden pfeifen, haben die bereits verknüpft: Pfiff

ist toll, da gibt es doch immer Milch, also Futter! Und natürlich sollten Sie dann auch

kleine Wurstschnipsel bereithalten, wenn die Racker freudig angestürmt kommen. So

lernen die Hunde von Welpenbeinen an, dass der Doppelpfiff etwas angenehmes ist,

„Komm“ heißt und mit Futter belohnt wird. Diese Verknüpfung wird den „Hundlingen“

nicht mehr verlorengehen, und dem zukünftigen Besitzer wird sehr viel Arbeit

erspart. Ab der sechsten Woche wird die Hündin bei normaler Wurfgröße nicht mehr voll

säugen, und der Züchter sollte langsam mit dem Zufüttern beginnen. Leicht angebratenes,

nicht gewürztes Hack mit Quark anrühren, etwas warmes Wasser dazu, fertig ist das Welpenfutter. Sobald Sie mit der Schüssel in der Hand pfeifend durch den Garten spazieren, sollen Sie mal sehen, wie die Welpen angefegt kommen. Hierbei lernen

sie – neben dem freudigen Kommen –, sich am Menschen zu orientieren, nach dem Motto: Schau, er hat Futter für mich, er sorgt für mich, ich muss mich an ihn halten. Der junge Hund lernt in dieser Phase, sich von seiner Mutter abzunabeln und sich dem Menschen anzuvertrauen. Ein wichtiger Punkt, vor allem was die spätere Zusammenarbeit auf der Jagd betrifft! Der Hund begreift, dass der Mensch ihn zur Beute, sprich zum Futter führt.

Apropos spätere Zusammenarbeit: Der Hund soll schon als Welpe lernen, auf „seinen“

Menschen zu achten. Auch hier kann der Züchter richtig prägen, indem er, wenn er mit den Welpen im Garten oder Revier unterwegs ist, ab und zu in die Hocke geht.

Neugierig werden die Racker angelaufen kommen – jetzt für jeden von ihnen kleine

Bröckchen Futter, und die Hunde werden in Zukunft noch besser auf „ihren“ Menschen achten. Ist der Züchter dann mit seinen Schützlingen auf neuem Terrain unterwegs und

gibt es dort etwas zu bestaunen, beispielsweise einen Teich, einfach am Wasser in

die Hocke gehen und abwarten. Ein paar Sekunden später werden die Welpen bei Ihnen

sein und erforschen, was ihnen da Tolles vom Menschen gezeigt wird. Klar, dass Sie

hier auf die Futtergabe bereits verzichten können. So muss man nicht ewig die Welpen

rufen oder pfeifen, denn die jungen Hunde werden ständig bemüht sein, Blickkontakt

zu halten. Der Welpe lernt, sich nach Ihnen zu richten. Und nicht umgekehrt.

Auch das ist später beim gemeinsamen Jagen wichtig. Was nützt Ihnen beispielsweise

ein Vorstehhund, der nicht unter der Flinte jagt, sondern vorprellt und das Wild

weit über die Reviergrenze hinaus verfolgt? Nichts. Er soll doch auf Sie geprägt sein, mit

Ihnen zusammen jagen und kein Einzelkämpfer sein, oder? Auf eines sollten Sie allerdings achten, wenn Sie mit den jungen Hunden ausrücken: Die Kleinen müssen auch wirklich

Hunger haben. Wurden sie gerade von der Hündin gesäugt oder haben gerade eine ordentliche Quark-Hack-Mischung gefressen, kann man sich das Pfeifen und in die

Hocke gehen sparen. In diesem Alter läuft eben wirklich alles allein über die Futterschiene.