Welpenwahl – Keiner gleicht dem anderen

Da nicht alle Jäger auf großen Anwesen leben und unendlich Platz sowie Zeit für ihre Hunde haben, sind die äußeren Gegebenheiten und die persönliche Lebenssituation als Kriterium nicht von der Hand zu weisen. Wer im städtischen Umfeld lebt und nur selten Gelegenheit zur Jagd hat, darf die Bedürfnisse der erwählten Rasse nicht außer Acht lassen, auch wenn es sich nach Leistung, Exterieur und Wesen um einen Traumhund handelt. Der Traum wird

schnell zum Albtraum, wenn ihr hochmotivierter Vierläufer aus jagdlicher Leistungszucht

das Haus umgestaltet und auch im Wald erst mal durchdreht, weil er nicht ausgelastet ist.

Häufig bekommt man die Empfehlung, sich lieber für einen kleineren Hund zu entscheiden. Das kann ich so nicht ganz stehen lassen. Ich kenne manchen Kleinen Münsterländer oder Terrier, die verdammt gute Ideen zur Umgestaltung des Hauses haben, obwohl die Wohnung von der Größe her passend ist. Das Temperament des Hundes, sein Bedürfnis zu arbeiten und die dafür notwendige Zeit sind viel entscheidender als die Größe der Rasse.

Die Berücksichtigung der persönlichen Lebenssituation umfasst auch die Frage, ob der Hund gleichzeitig Familienhund sein soll. Gab es früher oft kritische Stimmen dazu, so wird heute sicher niemand mehr in Frage stellen, dass sich die Einbindung in die Familie eher positiv auf die Leistung des Hundes auswirkt. Ein Hund kann sehr wohl unterscheiden, ob Spiel mit den Kindern oder ernsthafte Arbeit angesagt ist. Dass die Kinder wissen müssen, wie sie sich dem Hund gegenüber zu verhalten haben, versteht sich von selbst.

Beim Welpenkauf ist Vorsicht geboten, denn manch gewiefter Hundevermehrer bietet „handgemachte“ Ahnentafeln an, die für Jäger praktisch ohne Wert sind. Hat der Welpe aber Papiere eines Rassezuchtverbandes, der dem Jagdgebrauchshundverband (JGHV) angehört, ist dies bereits ein sicheres Indiz für die Seriosität des Züchters. Gute Züchter sind in der Regel so begeistert von ihren Hunden, dass sie sich über reges Interesse der Welpenkäufer freuen. Sie informieren gerne umfassend und werden alle Papiere inklusive Untersuchungs und Prüfungsergebnissen zeigen. Ein seriöser Züchter hat nichts zu verheimlichen und wird sich deshalb nicht weigern, alle seine Hunde – vorallem die erwachsenen – zu präsentieren. Das, was Sie dabei sehen können, ist von besonderer Bedeutung. Ihr Augenmerk sollte sich hier weniger auf die äußeren Haltungsbedingungen richten als vielmehr auf die Beziehung von Menschen und Hunden: