Alter Hund, was tun ?

Grauer Star kann das Sehvermögen deutlich einschränken oder vernichten. Er entsteht

durch eine Trübung der Linse. Diese besitzt einen einfachen Aufbau aus Eiweißen und Wasser. Das Verhältnis der Komponenten zueinander verleiht der Linse ihre Klarheit. Ist dieses Verhältnis gestört, wird die Linse trüb – meist grau-blau. Wenn ein Vierläufer einen Grauen Star entwickelt, dann geschieht dieses meist im fortgeschrittenen Alter.

Die Krankheit ist unaufhaltsam und führt mitunter zu völliger Erblindung des betroffenen Auges. Ist der Graue Star fortgeschritten und hat sich eine deutliche Trübung entwickelt, ist die Diagnose klar. Man kann allerdings auch sehr viel früher erste Hinweise auf einen beginnenden Grauen Star bekommen. Am Anfang der Erkrankung zeigen die betroffenen

Vierläufer Sehstörungen bei schlechtem Licht. Der Hund hat Probleme, in der Dämmerung alles zu erkennen. Dazu zählt oftmals auch der Hundeführer, der zunächst verbellt wird, bevor der Hund ihn schließlich doch identifiziert. Auch laufen diese Hunde bei schlechtem Licht gegen Hindernisse. Sind derartige Symptome auffällig, lohnt sich ein Blick ins Auge. Erste Trübungen der Linse sind dann erkennbar. Hat sich eine Linse getrübt, gibt es keine

Möglichkeit durch Medikamente diese Trübung wieder zu beheben. Die einzige Therapiemöglichkeit ist die Entnahme der Linse und gegebenenfalls der Einsatz einer

neuen. Kaum ein Organ im Körper unserer Vierläufer hat so unter den Folgen des Lebens

zu leiden, wie die Verbindungen zwischen den Knochen. Reizungen der Gelenkhaut

infolge von Entzündungen, Knochenbrüche, an denen das Gelenk beteiligt

ist und chronische Überbelastungen führen im Laufe des Lebens zu Veränderungen im Gelenk. Meistens gehen diese von der Gelenkhaut aus. Die Gelenkschmiere verliert ihre visköse Konsistenz und wird wässrig. An den Gelenkflächen bildet der Knorpel Zubildungen, die mitunter in das Gelenk hineinreichen, in jedem Fall aber die Gelenkhaut weiter reizen.

Schließlich verliert im fortgeschrittenen Stadium der nun vorliegenden Arthrose das Gelenk seine Kongruenz (Übereinstimmung), und es kommt zu weiteren Reizungen durch eine erhöhte Reibung. Da die Reizungen des Gelenks im Verlauf des Lebens zunehmen, werden auch die Arthrosefälle mit dem Alter häufiger. Erkennen kann der Hundehalter Arthrosen

bei seinem Vierläufer an den zunehmenden Lahmheiten einzelner oder mehrerer

Glieder. Die Lahmheiten sind anfangs noch sehr dezent und treten besonders

nach Ruhephasen, also am Morgen oder nach starker Beanspruchung, zum Beispiel

einem jagdlichen Einsatz, deutlicher in Erscheinung. Aber es wird auch ein so genanntes

„Einlaufen“ beobachtet, bei dem die Lahmheit des Vierläufers nach einigen Minuten der Bewegung abnimmt. Die betroffenen Gelenke sind meisten im Tastbefund etwas verdickt und bei starker Beugung oder Streckung schmerzhaft. Ist die Diagnose einer Arthrose gesichert, macht man sich Gedanken über die Therapie. Ursächlich ist die Krankheit in

der Regel nicht zu behandeln, und so konzentriert man sich auf die symptomatische

Therapie. Diese kann über mehrere Schienen angegangen werden. Ein guter Muskelaufbau

durch schonungsvolle Bewegung, die die Gelenke nicht überlastet, kann viele Probleme im Gelenk überbrücken. Der Einsatz der Physiotherapie in der Tiermedizin gewinnt besonders in der Behandlung von Arthrosen zunehmend an Bedeutung. Die Gabe von Schmerzmitteln hilft dem Hund über schlechte Tage. Jeder weiß, dass Arthrosen nicht immer gleichermaßen

Schmerzen bereiten. Die berühmte Wetterfühligkeit gibt es in diesem Zusammenhang

tatsächlich. Deshalb muss man seinem Vierläufer über solche Tage hinweghelfen.

Zu diesem Zweck sind zahlreiche gut verträgliche Medikamente auf dem Markt. Schließlich kann man den Gelenken durch die Gabe von knorpelaufbauenden Substanzen helfen. Es gibt also einige Möglichkeiten, seinen Jagdkumpan in Würde ergrauen zu lassen.