Gewöhnung ans Autofahren

Wenn wir einen Welpen mit dem Auto vom Züchter abholen, kann es vorkommen, dass er

einem den Innenraum vollkotzt. Gut, bei der ersten Fahrt scheint dies durchaus normal zu sein. Aber dieses Verhalten hätte so mancher Züchter verhindern können, wenn er mit der Mutterhündin samt Wurf ab und zu mal einen kleinen Ausflug mit dem Auto ins Revier oder im Sommer an den Teich unternommen hätte.

Lernen die Welpen mit den Geschwistern und der Mutter das Autofahren kennen, tritt meist kein Problem auf. Zur Vorsicht sollte aber der zukünftige Hundebesitzer bei der Abholung des Welpen nicht selbst fahren. Er setzt sich mit dem Welpen auf den Beifahrersitz und kümmert sich um den Kleinen. Besonders unproblematisch wird es, wenn der junge Hund

vor der Abfahrt richtig müde gespielt wird. Es gibt erschreckend viele Hunde, die mit dem Autofahren wirklich Probleme haben. Wie beim Menschen auch ist die so genannte Reiseunverträglichkeit eine Ursache. Dieser ist meist medikamentös sehr gut beizukommen. Der Tierarzt Ihres Vertrauens weiß hier Hilfe. Neben der Unverträglichkeit

gibt es viele Hunde, die schlichtweg Stress beim Autofahren haben. Es ist wie ein Wesensmangel, der die Hunde zittern, hecheln und oft auch speicheln lässt. Ich habe Hunde erlebt, die sich über Fahrten von drei Stunden nicht ein einziges Mal hingelegt haben. Sie saßen die ganze Fahrt über angelehnt mit verstörtem Blick hinten im Kombi, waren aber seltsamerweise nach einer kurzen Erholungszeit von fünf Minuten wieder

ganz normale Hunde. Extreme Autounverträglichkeit gibt es bei Hunden, die offensichtlich eine Fehlverknüpfung mit dem Autofahren haben. Diese Hunde sind bei der Autofahrt in einem Erregungszustand. Es wird gebellt und gefiept, was das Zeug hält. Als würde

es für den Hund immer ein absolut freudiges Ereignis geben, wenn das Auto nur endlich anhält. Solche Hunde sind während der Fahrt kaum zu bändigen. Es gibt natürlich auch die typischen Ankläffer. Wann immer ein anderer Hund oder sonst etwas Interessantes durch die Scheibe wahrgenommen wird, wird es wie verrückt angekläfft.

Es gibt Hunde, da möchte man auf eine gemeinsame Autofahrt gern verzichten.

Wie gesagt, es ist immer am leichtesten, wenn der Welpe bereits beim Züchter mit den Wurfgeschwistern das Mitfahren gelernt hat. Treten dennoch Probleme auf, liegt entweder ein Wesensmangel, eine Fehlverknüpfung oder ein Erziehungsproblem vor. Werden solche

Hunde bei der Ausbildung besonders gut beobachtet, stellt man oft fest, dass das

Autofahren nicht die einzige „Macke“ des Vierläufers ist. Das Beste ist es, eine stabile Transportbox im Auto zu benutzen. Wird dieselbe oder auch nur eine ähnliche Box als Aufenthalts-und Schlafplatz im Haus gebraucht, ist der Welpe diese Behausung

gewohnt. Er wir beim Autofahren kaum Probleme damit haben. Sind die Seitenteile

der Box geschlossen, kann der Hund sich in diese Richtung schon mal nicht erschrecken

oder aufregen.

Soll der Hund sein späteres Leben lang hinten im Kombi mitfahren, tut man als Hundebesitzer gut daran, den Kleinen an diesen Platz im Auto und an das Fahren

selbst zu gewöhnen. Beim verfressenen Welpen ist es sehr einfach, wenn der

Hund seine Mahlzeiten einige Male hinten im Pkw bekommt. Wobei natürlich nicht gleich nach der Mahlzeit gefahren wird. Bald wird er liebend gern ins Auto springen. Das heißt aber noch nicht, dass er ans Fahren gewöhnt ist.