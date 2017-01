BAU EINER AUFZUCHTKISTE

Beim Bau der Rückwand muss darauf geachtet werden, dass sie zwischen die Seitenwände passt. Auf die OSB-Platte J (105x52x1,6 cm) werden die Latten K (92x4x2,5 cm) genagelt. Dabei schließt K1 mit der oberen Kante von J ab, zu den Schmalseiten bleiben jeweils 6,1 Zentimeter frei. Gegen K1 stoßen die Latten L (38x4x2,5 cm). Sie bilden einen rechten Winkel mit K1. Im nächsten Schritt setzen wir die Latte K2 (92x4x2,5 cm) gegen L. Bevor die Spanplatte M (92x45x2 cm) auf K und L genagelt wird, erfolgt die Dämmung in gleicher Weise wie bei den Seitenwänden. Die fertige Rückwand verbindet man nun mit den Seitenwänden und der Bodenplatte. Dadurch ist die Welpenkiste schon sehr stabil.

Im nächsten Schritt wird die Türseite gebaut, die ein wenig mehr Arbeitsaufwand erfordert. In die OSB-Platte N (105x52x1,6 cm) wird die Türöffnung (20×30 cm) ausgesägt. Hierfür messen wir vom Rand der schmaleren Seite von N 16 Zentimeter ab, von der oberen Längskante 8 und von der unteren Kante 14,5 Zentimeter und markieren diese Stellen mit einem langen Strich. Nun muss nur noch die Breite der Türöffnung (20 cm) abgetragen werden, um diese ausschneiden zu können. Nachdem die Türöffnung ausgesägt wurde, werden die Latten O (92x4x2,5 cm) auf N genagelt. Die Latte O1 schließt dabei mit der oberen Kante von N ab, zu den schmaleren Seiten von N bleiben jeweils wieder 6,1

Zentimeter frei. Die Latten P (38x4x2,5 cm) werden so angebracht, dass sie gegen O1 stoßen, und einen rechten Winkel mit O1 bilden. O2 (92x4x2,5 cm) wird gegen P1 und P2 geschoben und dort befestigt. Damit die Welpen den Eingang nicht durch Benagen zerstören können, wird er ebenfalls mit Latten eingefasst. Hierzu nagelt man die Latten Q (27x4x2,5 cm) an die Ober- und Unterseite der Tür, die Latten R (30x4x2,5 cm) dazwischen. Alle Latten schließen nach innen mit der Türöffnung ab. Bevor die Spanplatte S (92x45x2 cm) aufgenagelt wird, legt man sie auf die OSB-Platte N, zeichnet die Türöffnung ein, sägt diese aus und dämmt die entstandenen Zwischenräume.

Nachdem die Türseite soweit fertiggestellt ist, kann sie eingebaut werden. Die Trennwand V (50x42x2 cm) bringt man links neben der Türöffnung an. Der Abstand zur Außenwand beträgt in diesem Fall 38 Zentimeter. An dieser Stelle wird jeweils ein U-Eisen als Führung

an M und S geschraubt, zwischen denen die Trennwand eingeschoben wird. Im Anschluss wird eine Türöffnung von 25×18 Zentimetern in die Spanplatte V gesägt. Der Abstand zu den Seiten beträgt 8 Zentimeter. Die Ränder der Türöffnungen werden mit U-Eisen beziehungsweise Blechkanten versehen, um sie so vorm Benagen der verspielten Welpen

zu sichern. Das Gleiche gilt für die Ecken der Hütte.