STÖBERHUNDE FIT HALTEN

Ab April beginnt die Vorbereitung auf die Fährtenarbeit durch Ausarbeiten von mindestens zwei Kunstfährten pro Monat. Dabei setzt sich das Treten der Fährte mit Fährtenschuh immer mehr durch, da es weniger aufwändig ist. Die Länge sollte zwischen 800 und 1 000 Meter betragen und die Fährte mindestens über Nacht gestanden haben. Es ist klar, dass der Hund während des Fährtenlegens im Revier kontrolliert, also angeleint, abgelegt wird. Für ihn wird so das Verweilen und Warten auf den Führter am ausgelegten Gegenstand

wie etwa dem Rucksack zur Selbstverständlichkeit. Das hat beispielsweise bei den Stöberjagden den Vorteil, dass der Hund lernt, dass der Chef immer wieder zum Rucksack beziehungsweise Gegenstand zurückkehrt. Hat er sich selbst dann mal verjagt, wird er

in aller Regel ebenfalls hierher zurückfinden und dort auf seinen Herrn warten.

Dazwischen kommen immer mal wieder Gehorsamsübungen vor und aufgefundene

Wild-Verkehrsopfer werden zur Schleppenarbeit verwendet. Sind diese nicht zu stark verdorben, erhält der Hund am Ende der Schleppe Gelegenheit zum ordentlichen

Verhalten am Stück, das heißt er darf es bewinden und auch einmal „anfassen“ aber nicht beuteln oder gar anschneiden. Zu den Übungsfährten kommt die eine oder andere Nach- oder Kontrollsuche, da der Hund ja nicht als reiner Stöberer gehalten wird. Er hat zwar nach den natürlichen Fährten und Wildkontaktan an den Übungsfährten meist keinen besonderen Spaß, lernt aber dabei, dass er diese trotzdem zu arbeiten hat. Nicht der Hund, sondern der Führer entscheidet, was zu arbeiten ist. Es liegt am Zweibeiner, seinen Gesellen zu motivieren. Die Kondition darf nicht vernachlässigt werden, da unser Kamerad

sich mit zunehmender Wärme ohnehin bei der Arbeit mehr verausgabt. Es ist klar, dass der Hund eines mehr beschäftigten Nachsuchenführers nicht mehr so oft auf der künstlichen Fährte geführt werden muss. Die beiden haben ausreichend Gelegenheit, sich zu „unterhalten“. Neben allem Arbeiten darf der Spaß nicht zu kurz kommen. Es finden sich immer wieder Gelegenheiten, mit dem Hund zu toben und zu spielen. Das entspricht durchaus dem natürlichen Verhalten in der Meute. Ist der Hund zu Hause viel allein

und hat keinen Artgenossen zum Toben und „Unterhalten“, lebt also viel in Einzelhaft,

muss er unbedingt zum Laufen angehalten werden, um ihn körperlich in Kondition zu halten. Bis Mai sollten die Untugenden aus den Stöberjagden wie Schusshitze und mangelnde Standruhe schließlich ausgebügelt sein, wenn der Stöberhund seinen Führer auf die Pirsch und zum Ansitz begleitet. Der Juni bringt neben der allgemeinen Beschäftigung einige Einsätze beim Kitze-Suchen sowie nach Verkehrsunfällen mit Wild. Hier zeigt sich der Vorteil der Einarbeitung mit dem Fährtenschuh, da häufig neben der Individual- und etwas später einzusetzenden Krankwittrung meist keine Pirschzeichen zu finden sind. Häufig tritt auch keine Körperflüssigkeit aus. Besonders im Straßenbereich ist der Hund zu genauer Einhaltung von Befehlen anzuhalten, um Unfälle zu vermeiden. Er lernt auch, sich selbst durch Verkehrsgeräusche nicht ablenken zu lassen. Sollte zu wenig Arbeit anfallen, darf das kein Grund sein, den Hund unbeschäftigt herumliegen zu lassen. Dann sind dem Ideenreichtum des verantwortungsbewussten Führers kaum Grenzen gesetzt. Vom Züchter haben wir den stärksten und zukünftig besten aller Hunde für uns reservieren lassen. Dann sollten wir aber auch bereit sein, das Niveau zu halten. Denn das

Schlimmste für unseren Kameraden ist die Unterforderung durch uns und die Langeweile

ohne soziale Kontakte, ohne Ansprache und Beschäftigung.

Hat der Hund noch einen Prüfungsabschluss vor sich, wird er bei den davor liegenden

Jagden möglicherweise noch nicht so frei eingesetzt. Grundsätzlich gilt aber, dass der sauber abgeführte und durchgearbeitete (durchbeschäftigte) Hund jederzeit auch eine Gebrauchsprüfung bestehen kann. Die Brackenvereine tragen dem Rechnung, indem sie die Prüfungen häufiger im Zusammenhang mit einer Stöberjagd veranstalten. Dabei werden die außerhalb der Lauten Jagd liegenden Prüfungsfächer Schweiß, Schleppen und Revierführigkeit zeitlich unmittelbar vor oder nach der eigentlichen Stöberjagd durchgeprüft. Diese praxisnahe und -bezogene Bewertung ist sicherlich ein Beweis dafür,

dass Prüfungen kein Trockentraining für revierlose Hundeführer mit ihren Vierbeinern

sind. Bei alledem vergessen wir oft, dass unsere Hunde wesentlich feiner auf unsere

Stimmungen (Launen) reagieren, als wir uns träumen lassen. Im Umkehrschluss:

Wir selbst müssen uns mit der zu stellenden Aufgabe erst auseinandersetzen. Hierzu

gehört eigentlich selbstverständlich, dass der Führer sich selbst in die Lage versetzen

muss, die Anforderungen zu definieren und auf den Hund möglicherweise in mehreren kleinen Schritten zu transportieren.