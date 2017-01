Wasserapport – Auf zu neuen Ufern

Apportiert ein Hund nicht aus dem Wasser, steht der Führer recht hilflos am Rand

und könnte schier verzweifeln. Und dabei dachte man, er würde bereits bringen. Das macht

er doch schließlich an Land auch schon ganz nett. Außerdem hatte es doch bei der letzten Probe ganz passabel geklappt. Man hat es eben nur probiert. Ein Ausbildungssprichwort

sagt: „Wer probiert, verliert.“ Bei der Hundeausbildung probiert man nicht, sondern man schult, baut auf, betreibt Lernfixierung durch Konflikte und sichert das Erlernte ab – egal was einem Hund beigebracht werden soll. Wer ein guter Lehrer für seinen Hund sein will, arbeitet sich über einen vernünftigen, didaktischen Aufbau vom Knappen zum Umfangreichen. Für das Apportieren am und aus dem Wasser gilt: Was im Wasser zuverlässig funktionieren soll, muss an Land hundertfünfzigprozentig klappen. Hier liegt für viele Probleme der Hase im Pfeffer. Wer sich an Land mit achtzigprozentigem Ausführen einer Übung zufriedengibt, dem bleiben am Wasser nur noch fünfzig Prozent. Somit wird klar, dass für die Wasserarbeit ein sehr, sehr guter Apport an Land vorausgesetzt

werden muss. Was aber ist gutes Apportieren an Land? An Land muss der Hund ohne eine Beutetriebsteigerung (Werfen des Wildes) auf Befehl schnell Richtung liegendem Apportel oder Wild laufen, es sofort, das heißt ohne es zu bewinden, aufnehmen und es schnellstmöglich auf direktem Weg bringen. Der Hund sollte sich ohne Kommando beim

Führer hinsetzen und auf Befehl loslassen. Auch der berühmte Fingerzeig zum Hinsetzen

darf nicht nötig sein. Denn auch wenn es auf den Prüfungen am Wasser in der Regel nicht geahndet wird, der Fingerzeig ist ein Kommando. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass

der Hund bei geworfenem oder ausgelegtem Wild zuverlässig so lange sitzen bleibt,

bis er den Befehl zu Bringen bekommt. Viele Hundeführer gehen mit ihrem angeleinten

Hund an einen Teich, werfen eine Ente ins Wasser, und der junge Hund will über

den Beutetrieb sofort hinterher. Das Einspringen in die Leine wird vom genervten

Hundeführer dann oft körperlich gemaßregelt. Bekommt dieser Hund eine Minute

später den Apportierbefehl, um die Ente zu holen, traut er sich vielleicht nicht

mehr. In solchen Situationen wird einem die mangelnde Ausbildung im Grundgehorsam

wieder einmal deutlich vor Augen geführt. Auch hier behindert schlechte Grundausbildung das Fortkommen in anderen Ausbildungsabschnitten.