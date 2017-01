Huhn in Ruh

In vielen Bundesländern, wie Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen, wird in den meisten Jägerschaften freiwillig auf die Jagd verzichtet. In Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern etwa ist es ganzjährig geschont. „Die besten Besätze mit rund sechs bis acht Paaren pro 100 ha Offenland sind nach wie vor etwa in der Kölner Bucht, am Oberrhein oder am Main, also in warm-trockenen Regionen“, sagt Dr. Thomas Gehle, Niederwild- Experte der Wildforschungsstelle in Bonn. Vor allem in Westdeutschland gebe es noch eine ganze Reihe von Revieren mit einem Herbstbesatz von mehr als 200 Hühnern.

Aber selbst in guten Rebhuhn-Regionen ist die Lage heikel. Eine Schlecht-Wetter-Phase reicht, und es wird brenzlig. Heftige Niederschläge im Mai und Juni 2013 sowie das nasskalte Wetter haben etwa die meisten Bruten im Landkreis Würzburg am Main ausfallen lassen. Die Besätze seien weiter geschwächt worden, sagt der Vorsitzende der bayerischen Kreisgruppe Ochsenfurt, Gerhard Klingler. Ein einzelner Abschuss mal hier mal da – mehr ist meist nicht mehr drin. Ein bis fünf Abschüsse seien vertretbar, wenn auf 100 ha Feldfläche im Herbst zwischen dreißig und fünfzig Rebhühner lebten. Eine reguläre Bejagung im Rahmen von Suchjagden sei dagegen erst dann machbar, wenn im Herbst auf einer Revierfläche von 1 000 ha mehr als 1 000 Hühner vorkommen, betont Dr. Spittler. Die Jagd sei nur sinnvoll, wenn der Ausgangsbesatz über mehrere Jahre stabil sei und bei mehr als drei Brutpaaren pro 100 Hektar liege, sagt Dr. Astrid Sutor vom Deutschen Jagdverband. Überdies dürften im Herbst maximal 25 Prozent des Besatzes entnommen werden. Britische Wissenschaftler setzen die Mindestgrößen teils sogar noch höher an. Lebensraumverbessernde Maßnahmen und eine intensive Raubwildjagd, empfehlen sie, sollten sich flankierend von selbst verstehen. Hierzulande sind solche Besatzgrößen mittlerweile aber meist ohnehin ein Wunschtraum. Von einer jagdlichen Nutzung könne in Deutschland keineswegs mehr die Rede sein, so Dr. Spittlers Resümee.