Frettchen und Flieger

Das Kaninchen fliegt Röhre. Oft genug hatte es sich wahrscheinlich auf diese Art seinen Verfolgern entzogen. Dieses Mal ist die Freiheit trügerisch. Mit vollem Schwung landet

es im Netz, das sich hinter dem grauen Flitzer zuzieht und ihm kaum noch Bewegungsfreiheit lässt. Die Wucht ist so groß, dass der Erdhering aus dem sandigen Boden herausreißt und das Knäuel aus Wollnetz und Baubewohner die steile Böschung

hinunter trudelt. Jetzt muss es schnell gehen. Der Berufsjäger, der bis eben noch regungslos und angespannt der Dinge harrte, sprintet los. Gerade noch rechtzeitig bekommt er das Kanin an den Hinterläufen zu packen, bevor es sich doch noch freistrampeln kann. Als er seine Beute in die mitgebrachte Kiste verfrachten will, saust das nächste Langohr aus derselben Röhre. „Mer muss och jünne künne!“, sagen die Kölner gerne in solchen Situationen – „Man muss auch mal den anderen etwas gönnen können“. Dasselbe denkt auch der Flughafenjäger und merkt sich den Bau, in dem das Karnickel verschwunden ist. Heute bleibt dieser unbejagt, denn meist springen die Grauen beim zweiten Versuch nur schwer. Frettchen „Micky“ ist inzwischen auch wieder an der Erdoberfläche aufgetaucht. Bereitwillig lässt sich die zierliche Fähe aufnehmen und

in die Transportkiste stecken. An der Glasfront des modernen Terminal 2 hat sich mittlerweile eine kleine Traube aus Passagieren gebildet, die auf ihren Abflug in warme Gefilde warten. Das merkwürdige Treiben direkt vor ihren Nasen ist eine willkommene

Abwechslung – auch wenn sie nicht recht verstehen, was da draußen an diesem grauen Februar-Morgen vor sich geht. „Mama, warum macht der Mann das?“ fragt die kleine Chantal, „die Hasis haben dem doch gar nichts getan!“ – „Bestimmt sind die vom

Flughafen böse, weil die Hasen so viele Löcher gebuddelt haben“, meint die Mutter, „hier in

Deutschland muss ja alles seine Ordnung haben!“ Mit dieser Einschätzung liegt Chantals Mutter gründlich daneben. Die Gärtner auf dem Flughafen Köln-Bonn (FKB) sind zwar über die Erdarbeiten genauso wenig begeistert wie über Fraßschäden an den Zierpflanzen – aber

trotzdem will niemand dort die Kaninchen ausrotten. Der Grund für die scharfe Bejagung

liegt etwas vielschichtiger in der „biologischen Flugsicherheit“ am FKB. Jungkaninchen

sind eine begehrte Nahrung für Mäusebussard, Rohrweihe und Habicht. Bei starker Vermehrung der Kaninchen spezialisieren sich die Greifvögel auf die leichte Beute und stellen sich dauerhaft in der Nähe der 650 Hektar Grünflächen ein, die das System aus

Start-, Landebahnen und Rollwegen umgeben. Speziell für turbinengetriebene Flugzeuge stellen Vögel eine große Gefahr dar. Ein Bussard im Triebwerk reicht aus, um jede noch so große Boeing zum Startabbruch oder zur Umkehr zu zwingen. Selbst diese glimpflichen

Ausgänge verursachen bereits Kosten im sechsstelligen Bereich. Dass bei diesen sogenannten Vogelschlägen auch Menschenleben in Gefahr sein können versteht sich von selbst. Dies zeigte vor drei Jahren die Notlandung eines Airbus 320 auf dem Hudson River in New York nach dem Zusammenstoß mit drei Kanadagänsen. Für Achim Hopp, den Vogelschlagbeauftragten am FKB, gehören die drei Frettchen daher zu den schlagkräftigsten Mitarbeitern der Bird Control. „Bei über 130 000 Starts und Landungen pro Jahr stellt jeder Greifvogel über dem Flughafen ein Risiko dar. Unsere Frettchen tragen

dazu bei, das Gelände für die Greife unattraktiv zu machen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Flugsicherheit!“ Aus diesen Gründen kommt der Kaninchenjagd am FKB eine hohe Bedeutung zu. Und die indirekte Bedrohung rechtfertigt auch den hohen Aufwand der sogenannten Bird Control, die für das Verhindern von Vogelschlägen verantwortlich ist. Große Teile des Flughafens sind jedoch mit der Schusswaffe nicht zu bejagen. Häufig fehlt im flachen Gelände der Kugelfang. In der Nähe der Passagierabfertigung und der Bürogebäude verzichtet die Bird Control zudem auf jede noch so sichere Schussabgabe, wenn sie von Außenstehenden subjektiv als mögliche Gefährdung aufgefasst werden könnte.