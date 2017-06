Grünauge im Visier

Ein Trupp schwarzer Vögel streicht nur wenige Zentimeter über der Wasseroberfläche – etwa 40 Stück. Ihre Formation gleicht der einer Treiberwehr. Sie halten eine etwa 50 Meter lange Linie. Binnen weniger Minuten legen die Gefiederten so eine beachtliche Strecke zurück. Es sind Kormorane. Immer wieder stoßen einzelne in das kühle Nass, sind für einige Zeit verschwunden und tauchen mehrere Meter entfernt plötzlich wieder auf. Sie schlagen mit ihren Schwingen, laufen mit ihren Ruderfüßen über die Wasseroberfläche und schließen sich der Formation erneut an.

Oberhalb der Oberfläche herrscht eine effiziente Ordnung, unter Wasser ein großes Chaos. Projektilen gleich durchbrechen die Kormorane den Wasserspiegel, schießen auf ihre Beute zu, packen diese und versuchen, sie Kopf voran, zu verschlingen. In alle erdenklichen Richtungen spritzen Fische auseinander. Einige entkommen, andere werden gefasst, wieder andere kommen durch Schnabelhiebe verletzt davon.

Die Wissenschaft nennt dieses zweifelsohne faszinierende Schauspiel „social hunting“. Zumeist machen sich die Kormorane Hindernisse wie Staumauern, Wehre oder Uferlinien zunutze, gegen die sie die Fische drängen. Wie flexibel die Vögel bei ihren Jagdmethoden sind, zeigt ein Beispiel aus Österreich: Sie bildeten eine Kette quer über einen Fluss, trieben ihre Beute mit Schwingenschlägen auf das Wasser vor sich her in Richtung oberhalb wartender Artgenossen. Am Zürcher See wurden bis zu 4 000, am holländischen Ijselmeer 10 000 Exemplare bei solchen gemeinsamen Treibjagden beobachtet. Dr. Franz Kohl, der dieses Verhalten in seiner umfangreichen Broschüre „Kormorane und Fische, Naturschutz und Fischerei. Fakten und Argumente zu einem lösbaren Problem“ beschreibt, geht davon aus, dass die Wahl der Jagdstrategie davon abhänge, wie dicht die Fische im jeweiligen Gewässer beisammen stehen. Das entscheide letztlich darüber, ob es sich lohnt, in der Gruppe zu jagen oder doch einzeln für sich.

Wie sich die Fischfresser unter Wasser orientieren, ist bisher nicht genau geklärt. Man weiß lediglich, dass beim Tauchen eine Nickhaut wie eine Art Taucherbrille vor die smaragdgrünen Augen klappt und so problemlos in Tiefen von bis zu 20 Metern Fische entdeckt werden. Die Vögel haben besonders in klaren Gewässern ein hervorragendes Sehvermögen. Am Bodensee- Obersee konnte eine Rekordtiefe von 63 Metern gemessen werden, so Kohl. Fest steht: Kormorane sind außerordentlich effektive Unterwasser-Jäger.