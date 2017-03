IRISH RED AND WHITE SETTER – RASSE PORTRÄT – Der vierte Insulaner

1981 wurde eine Nachfolgeorganisation gegründet, der Irish Red & White Setter Club, dessen Vorsitzender Terry O’Leary bis heute ein engagierter Botschafter dieser Rasse ist. Weltweit wird der Bestand an IRWS heute auf rund 4 000 Exemplare geschätzt, und die internationale Zusammenarbeit ist vorbildlich.

2006 trafen sich anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Clubs Teilnehmer aus zwölf Nationen zu einer internationalen Konferenz in Irland. Dort wurde unter anderem beschlossen, den Rassestandard dahingehend zu ergänzen, dass lediglich die Haare an den Pfoten gekürzt werden dürfen. Weder an der Silhouette, noch an der Fellstruktur dürfen Veränderungen vorgenommen werden. Eine vorausschauende Vorgabe, die dem robusten rot-weißen Setter ein ähnliches Schicksal wie seinem rotem Bruder als Show-Hund ersparen sollte. Der größte Teil der Jagdgebrauchshunde wird weltweit nach dem gleichen Schema geprüft. Jagdhunde in Irland werden einem anderen Prüfungssystem unterzogen als in Deutschland. Beim Field Trial müssen die Hunde weit und schnell nach Wild suchen, absoluten Gehorsam an Wild und auf Schuss zeigen, Kontakt zum Führer halten und dabei eine optimal dem Gelände und Wind angepasste Suche zeigen. Überwiegend werden die Hunde paarweise geprüft, was zusätzlich Ansprüche an das Nervenkostüm stellt. Hunde, die sich mehrfach auf solchen Field Trials platziert haben, gelten als besonders wertvolle Zuchttiere. Dass sich das züchterische Ergebnis von Field Trials hinsichtlich Wildschärfe, Führigkeit und Nervenstärke auf andere Prüfungsarten übertragen lässt, haben die Importe dieser Rasse nach Deutschland bestätigt.