JAGD AUF FELDSAUEN

Nur in den wenigsten Fällen nutzt das Schwarzwild Gerste, Weizen oder Hafer als Einstand. Hier wird hauptsächlich gefressen. Je nach Lage zu den Einständen ziehen die Stücke abends oder nachts in die Schläge, hauen sich den Waidsack voll und verschwinden

spätestens am Morgen. Um ihrer habhaft zu werden, bieten sich der Ansitz oder die Pirsch an. Für die Ansitzjagd muss der Jäger die Wechsel oder bevorzugten Aufenthaltsorte im Feld kennen. Lässt es der Abstand zum Einstand der Sauen zu, sollte an den Hauptwechseln am Feldrand Stellung bezogen werden. Zur Milchreife zieht es das Schwarzwild schon bei gutem Büchsenlicht ins Getreide. Allerdings sollte man an solchen Stellen das Ansprechen und Erlegen von ziehendem Wild beherrschen. Weiterhin bieten sich schlagunterbrechende Feldwege für mobile Kanzeln an. Gerne wechseln Sauen an heißen Sommertagen auch aus dem Feld zu Suhlen und Gräben, um sich abzukühlen und wieder zurück. Auch hier lohnt der regelmäßige Ansitz. Sind die Feldgrenzen zu weitläufig und können die Sauen ungehindert einwechseln, sollten kleine, mobile Ansitze an den Schadstellen im Schlag postiert werden. Denn oft suchen die Wutzen tagelang dieselben Ecken auf.

Sind sie aber anderweitig unbemerkt eingewechselt, muss man zu Fuß an sie ran. Die Pirsch entlang der Fahrspuren bietet sich besonders an, da vergleichsweise wenig Geräusche entstehen. „Was man da so liest – Pirsch auf Socken oder in Strumpfhosen wegen des Lärms – vollkommen unnötig. Steht eine Rotte im Fraß, machen die so viel Krach, die merken überhaupt nichts, solange der Wind passt und man in Fraßpausen stehen bleibt“, fasst ein wildschadensgeplagter Leser zusammen, der jährlich mehrere Dutzend Sauen im Getreide erlegt. Die Pirsch durch die Fahrspuren hat aber noch einen

ganz gewichtigen Vorteil: Auch kleinere Sauen sind zu sehen, während im Schlag nur die Köpfe und Rückenlinien der Bachen herausschauen. „Ich mache es in der Regel so, dass

ich in Bewegungsrichtung der Rotte an der nächsten Treckerspur warte. Die erste Gasse nehme ich zum Ansprechen, auf der zweiten fällt der Schuss“, ergänzt der passionierte Sauenjäger. Auch an größeren Schadstellen lassen sie sich besser ansprechen und schießen als im Halmenmeer. Wer einfach auf den Kopf einer starken Sau schießt, nimmt fahrlässig die Erlegung eines führenden Stückes in Kauf.