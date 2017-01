JAGD & HUND 2017

Deutschlands beste Imitatoren treffen sich am Freitag, 3. Februar 2017, um sich in der Kunst des Hirschrufens zu messen. Ab 12 Uhr wird die Hauptbühne in Halle 4 zum Brunftplatz. Die Teilnehmer treten in folgenden Disziplinen gegeneinander an: 1. Stimme eines alten, suchenden Hirsches; 2. Stimme des Platzhirsches beim Kahlwild-Rudel; 3. Rufduell zweier gleich starker Hirsche auf dem Höhepunkt der Brunft. Im Falle eines Stechens gilt es, den Schrei des siegreichen Hirsches nach dem Kampf vorzutragen. Auf die Gewinner warten wertvolle Sachpreise. Die drei Erstplatzierten qualifizieren sich für die Europameisterschaft der Hirschrufer im Mai 2017 in Frankreich. Genaue Informationen über die Meisterschaft finden Sie hier.