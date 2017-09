Keule aus dem Rauch

Z U TAT E N

1 Frischlingskeule

1 l Wildfond

2 Karotten, geschält und in Scheiben geschnitten

2 Zwiebeln, geschnitten

4 mittelgroße Kartoffeln, in Würfel geschnitten

200 g Champignons

4 getrocknete Chilis

(oder 2 frische)

50 g Tomatenmark

• Olivenöl

• Salz, Pfeffer

• Wacholderspray

(1/6 Wacholderschnaps, ⅔ Apfelsaft, 1/6 Honig)

• King of Salt Tasmanian Pepper Spray