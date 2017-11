Kronen ohne Wert?

Interessanter ist das Muffelwild, und zwar aus zwei Gründen. So ist es einerseits beim Mufflon so, dass die jagdliche Auslese nach der Form und der Wachstumsrichtung der Schnecken durchaus eine tierschutzrelevante Seite hat. Einwachser sind beispielsweise bevorzugt zu erlegen. Diesem Aspekt der Waidgerechtigkeit steht andererseits die Frage des Wahlabschusses gegenüber: Ist es beim Mufflon sinnvoll, Widder mit gutem Hornwachstum zu fördern und alt werden zu lassen? Möglicherweise ist genau dies ein fataler Fehler. Das gefürchtete Auswachsen der Schalen beim Muffelwild ist vermutlich durch einen Komplex unterschiedlicher Ursachen bedingt, in dem etwa der Standort (Bodenverhältnisse) oder bakterielle Infektionen eine erhebliche Rolle zu spielen scheinen. Es ist allerdings keineswegs unwahrscheinlich, dass gerade die intensive jagdliche Auslese bei dieser Art das Phänomen des Schalenauswachsens begünstigt hat. Weniger Hornwachstum an den Schnecken bedeutet vermutlich auch weniger Hornwachstum an den Schalen. Für diese Hypothese spricht beim Muffelwild die Tatsache, dass bei kaum einer anderen Wildart schon in so jungem Alter das Hornwachstum der Widderlämmer beurteilt werden und dementsprechend in den Bestand eingegriffen werden kann. Dagegen spricht wiederum die Tatsache, dass bei den Schafen diese Art der Auslese nicht greift, es sei denn, man hätte gezielt gehörnte Schafe begünstigt. Halten wir als Fazit fest: Das Konzept der Güteklassen ist vor allem beim Rotwild keineswegs völlig überholt, wie uns das mancher glauben machen möchte. Allerdings müssen wir neue Erkenntnisse, insbesondere aus der Genetik, in das System integrieren. Güteklassen und Wahlabschuss können durchaus eine Hilfe beim Erreichen und der Erhaltung eines gesunden Wildbestandes sein. Dort haben sie, richtig eingesetzt, auch heute ihre Bedeutung. Sie dürfen allerdings keinesfalls zum Selbstzweck werden und sich in einer kleinlichen Endenzählerei erschöpfen.