Am Freitagmorgen ist ein Mann bei Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt) beim Versuch einer Rotte Sauen auszuweichen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sah eine Zeugin, wie die Rotte über die Fahrbahn wechselte. Der Fahrer habe daraufhin gebremst und versucht den Schwarzkitteln auszuweichen. Dabei geriet er ins Schleudern. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. ln