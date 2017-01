Minister erwägt Jagdrecht für Biber

Der baden-württembergische Minister für Ländlichen Raum, Peter Hauk (CDU), erwägt die Aufnahme des Bibers ins Jagdrecht. Nach übereinstimmenden Medienberichten sagte er am 2. Januar in Stuttgart: „Der Biberbestand nimmt so überhand, dass wir seinen Bestand mittelfristig managen müssen. Dabei müssen wir auch über die Möglichkeit nachdenken, Fallen zu stellen und ihn so zu bejagen.“