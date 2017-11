Niedersachsen: Neue Ministerin für die Jagd

„Ich will die Interessen und Probleme des ländlichen Raumes aktiv in dieser Regierung vertreten“, sagte Otte-Kinast bei ihrem Amtsantritt. Sie folgt auf den Grünen Christian Meyer, der während seiner vierjährigen Amtszeit zwar ein „ökologisches Jagdgesetz“ im Land installieren wollte, damit aber am Widerstand der Jägerschaft und am größeren Koalitionspartner SPD scheiterte. Minister im ebenfalls für die Jagd wichtigen Umweltministerium in Niedersachsen wird der bisherige Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD), der bisher ein eher wirtschaftsfreundliches Profil gezeigt hat. mh