Störfaktor Kirrung

Hält man sich an diese zwei grundlegenden Regeln, kann man im Niederwildrevier bei Kirrjagd nicht mehr allzu viel falsch machen. Kommen nun aber Hochwildarten, vor allem das störungs sensible Rotwild, ins Spiel, gestaltet sich die Sache durchaus komplizierter. Rotwild ist sehr lernfähig und hat ein ausgeprägtes Erinnerungsvermögen. Negative Erfahrungen können daher lange nachwirken und werden nicht selten an die Kälber weitergegeben (SIMON, LIESER 2004). Dem Ort, dem Zeitpunkt der Kirrjagd und den Bedürfnissen anderer vorkommender Hochwildarten muss deshalb eine große Bedeutung

zukommen. Eine der wichtigsten zu beachtenden Faktoren ist der Ort der angelegten Kirrungen und das Einbetten dieser in die Revierverhältnisse. Denn nicht nur die Schussabgabe, auch das tägliche Kirren, Angehen, sowie Auf- und Abbaumen bedeuten

jedes Mal eine potenzielle Störung für das Wild. Besonders Beunruhigungen durch Jagd und Erholungsverkehr in den Einstandsgebieten von Rotwild gelten als Ursache für vermehrtes Schälen (PRIEN 1997, PETRAK 2001). Deshalb müssen dem Rotwild störungsarme Rückzugsareale geboten werden, in denen es seinem Äsungsrythmus unbeeinträchtigt

einhalten kann. Diese Bereiche sollten quantitativ und qualitativ hochwertige Äsung aufweisen.Neben Wildwiesen nennen die Diplom- Biologen Simon, Goebel und Lang

beispielsweise Waldblößen, Sturmwurfflächen, lichte Altholzbestände sowie Bachauen als solche Äsungs-Ruhe-Bereiche. In und an schälschadensgefährdeten Beständen sollten Ruhezonen allerdings nicht angelegt werden. An solchen, für Hirschartige attraktiven

Flächen muss unbedingt auf die Kirrjagd verzichtet werden. Oftmals werden aber gerade Wildwiesen in Waldbereichen als Kirrorte ausgewählt, weil sie in der Nacht ausreichend Licht bieten. Vor allem die Nachtjagd in diesen Bereichen stört das Rotwild erheblich (SIMON & KUGELSCHAFTER 1998). Diese Beunruhigung wirkt sich laut Simon, Goebel und Petrak bei der Nachtjagd zudem 300 bis 500 Meter um die Kirrstelle herum aus. Findet in solchen Bereichen trotzdem Kirrjagd statt, wird sich das Rotwild auch tagsüber in für sicher empfundene Buchen- und Fichtendickungen zurückziehen. Dort deckt es dann seinen Nahrungsbedarf durch Verbiss und Rindenschäle.

Die Jagd an der Kirrung ist – zumindest auf Frischlinge und Überläufer – das ganze Jahr über und auch zur Nachtzeit möglich. Allerdings entspricht eine ganzjährige Kirrjagd nicht den Bedürfnissen anderer Hochwildarten. Die Möglichkeit, das ganze Jahr über an der Kirrung zu jagen, sollte durch besonders störungssensible Phasen des Rotwildes begrenzt werden. Diese Phasen sind zum einen die Setzzeit der Kälber und die Zeit der Stoffwechselreduktion im Winter (SIMON, GOEBEL & PETRAK 2011). Die Wildbiologen fanden heraus, dass die Jagd in den Rotwildeinständen zur Setzzeit und bis zu acht Wochen danach zu erheblichen Störungen führt. Im „Lebensraumgutachten Wildschutzgebiet

Kranichstein, Teil 2“ empfehlen sie, die Jagd zu dieser Zeit unbedingt außerhalb der Kälberstuben auszuüben. In Kranichstein selbst unterbleibt die Jagd zu dieser Zeit komplett. Auch Beunruhigungen im späten Winter provozieren Schäden im Wald. Anhaltende Störungen, wie beispielsweise durch regelmäßige Kirrjagd, führen in

dieser Zeit zu erheblichen Energieverlusten, die eine gesteigerte Äsungsaufnahme

notwendig machen. In der Folge können der Verbiss an Gehölzen und die Winterschäle

erheblich zunehmen (PETRAK 1996). In bekannten Revieren wie Kranichstein oder dem Gut Klepelshagen tragen der Verzicht auf die Jagd im Januar entscheidend zur Entspannung der

Schadens situation bei. Geht man also von den Erfahrungen aus, die in von namenhaften Wildbiologen betreuten Hochwildrevieren gemacht wurden, sollte auf die Kirrjagd im Frühjahr, Frühsommer und zur späten Winterzeit sowie zur Nachtzeit in und an Einstandsgebieten verzichtet werden. Ebenso sollte die Anzahl der Kirrungen in einem

Revier überdacht werden. Ziel muss es sein, mit einer minimalen Anzahl von Kirreinrichtungen maximalen Jagderfolg zu erreichen und dabei so wenig Beunruhigung

wie möglich zu verursachen. Hessen hat seinen Jägern die Entscheidung über die Anzahl von Kirrungen mit der geänderten Verordnung zur Wildttierfütterung bereits im Oktober

2005 abgenommen. In Rotwildgebieten ist dort, um Schälschäden einzudämmen,

nur noch eine Kirrung pro angefangenen 250 Hektar bejagbarer Fläche zulässig.