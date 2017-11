Thüringen: Zahl der Wildunfälle gestiegen

Die Anzahl an verunfalltem Wild ist im Jagdjahr 2016/17 im Vergleich zum Vorjahr um gut sechs Prozent auf 5 798 Stück gestiegen. Der Landesbetrieb ThüringenForst führt dies vorrangig auf die natürlichen Schwankungen in der Wildbestandshöhe zurück, da das Verkehrsaufkommen im Freistaat in den letzten Jahren stabil geblieben sei.