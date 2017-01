Trutzburg fürs Niederwild

Die Brombeere ist in ihren Eigenschaften eine Medaille mit zwei Seiten: Mit ihren Stacheln bringt sie Treiber und Forstwirte zur Verzweiflung. Aber viele Wildarten profitieren von ihrer Äsung und Deckung. Es lohnt sich also, sich näher mit dieser Pflanze zu beschäftigen.

Oft werden Feldgehölze erst durch die Brombeer-Bodendeckung als Lebensraum für das Niederwild interessant. Durch ihre Eigenart zu ranken, werden mit der Zeit aus kleinen unscheinbaren Büschen große, dichte und sichere Wildrückzugsräume: Die Fasanenhenne findet im Frühjahr einen geschützten Platz für ihr Gelege. Im Winter finden die Feldhühner einen nach oben dichten Verhau, in dem sie sich trotzdem sicher bewegen können. Deshalb sind Brombeerdickichte auch als Fütterungsstandort ideal.

Ähnliches gilt für den Hasen, der die Deckung sowohl als sicheren Platz für seine Jungen, als auch als ruhiges Tagesversteck ganzjährig nutzt. Die immergrünen Blätter sind eine gerne genommene Äsung in der winterlichen Notzeit. Noch wichtiger ist die Blattäsung – vor allem im Wald – für das Rehwild. In vielen Revieren bildet sie die Hauptäsungspflanze, die das Wild „ungestraft“ verbeißen kann.

Auch der Fuchs findet oft Gefallen an solchen Flächen. An sonnigen Tagen, besonders nach kalten Winternächten, liegt er dort gerne um sich in der Sonne zu wärmen. Das Verhalten macht sich der Niederwildjäger zunutze, indem er ihm mit einem guten