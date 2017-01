Wenzel will Handlungsfreiheit

Es könne nicht sein, dass man in einem solchen Fall jeden einzelnen Jagdpächter fragen müsse, sagte Wenzel. Er wolle die rechtlichen Rahmenbedingungen prüfen lassen. Wenzel will eine „Wolfs-Taskforce“ einrichten, die dann ausrücken soll, wenn sich die Konflikte mit Wölfen verschärfen. Die LJN wies darauf hin, dass das Ansinnen des Ministers problematisch sei. Rechtlich sei die LJN gar nicht dazu befugt, eine entsprechende Erlaubnis zu erteilen, da das Jagdrecht an Grund und Boden gebunden sei. mh