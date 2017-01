Das Schneehuhn-Experiment

Hier in Skandinavien erhöht eine so weitläufige Suche in Tiefe und Breite jedoch die Chance, überhaupt an Wild zu kommen. Denn die kleinen Raufußhühner sind in der schwedischen Taiga nicht so dicht gesät, wie man es aus gut besetzten Fasanenrevieren kennt. „An guten Tagen schafft man es, acht Stücke zu erlegen. aber das ist die Obergrenze“, erläutert Jagdveranstalter Johan Persson. Im Laufe des Tages wechseln sich die beiden Hundeführer und ihre Vierläufer immer wieder ab. Mal sucht einer der Setter, mal eine der Kurzhaar-Hündinnen. Mit jeder neuen Suche wagen sich die zwei deutschen Vollgebrauchshunde weiter. Am Ende des Tages suchen sie fast genauso weit wie der Setter, ohne den Führerkontakt zu verlieren. Noch zwei Mal kommen „Isa“ und „Clementine“ an Wild, aber die Jäger fehlen das flinke Flugwild. Am zweiten Jagdtag sind Saschas Zweifel verflogen. Doch das Wetter hat sich verschlechtert. Dunkle Regenwolken und Nebelwände machen sich über den Höhenzügen breit. Es beginnt zu nieseln. Hier und da bricht die Herbstsonne noch durch die Wolkenlücken und taucht die schwedische Heidelandschaft in ein besonders Licht. Johan schlägt vor, etwas tiefer zu jagen. Er vermutet, dass sich die Schneehühner bei diesem Wetter in die milderen Tallagen verziehen: „Momentan sind die Grouse in der Mauser und wechseln ihr braun-buntes Sommergefieder zum weißen Winterkleid, dann haben sie es nicht so gerne kalt.“

Der erste Suchengang gehört wieder „Kuling“. Kaum geschnallt, prescht dieser davon und ist hinter dem nächsten Bergrücken verschwunden. „Was macht er denn jetzt?“, fragt

Sascha völlig entgeistert. Aber dem erfahrenen Hundemann wird sofort klar, was passiert ist. Der Wind hat gedreht und weht konstant in die Richtung, in die sich die Jäger bewegen.

Rune bestätigt diese Vermutung und zeigt ihm die Hunderoute auf dem Display seines Ortungsgerätes: „Schau hier, der Hund läuft jetzt ein ganzes Stück mit dem Wind davon,

um dann gegen den Wind auf uns zu zu suchen.“ Nach etwa einer Viertelstunde ist der Setter am Horizont zu sehen. Rune hatte Recht. Noch bevor der Setter auf Höhe der Jäger ist, ermuntert Johan Sascha, eine seiner Hündinnen ebenfalls zu schnallen: „Zwei Hunde erhöhen unsere Chancen.“ Gesagt, getan. Während sich die Jäger dem Seitental nähern,

wird auch „Isa“ geschnallt. Zunächst folgt die Hündin noch ihrem norwegischen Kollegen, findet aber bald ihren eigenen Weg. Jetzt heißt es dranbleiben.Die deutschen Allrounder haben sich nun in ihrer Arbeitsweise vollkommen an die schwedischen Verhältnisse

angepasst. Von Schneehühnern aber keine Spur. Das Wetter verschlechtert sich über Mittag deutlich und wechselt permanent. Es regnet, danach bläst kalter Wind. Für Augenblicke strahlt die Sonne, dann wieder Regen. Allmählich ist das Gehen in dem unwegsamen Gelände eine echte Herausforderung. Für Jäger und Hunde gleichermaßen.