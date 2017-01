Ein Fuchs hat am Dienstag in Merzhausen (Baden-Württemberg) einem Mann einen Wohnungsbesuch abgestattet. Wie die Polizei mitteilt, sei der offensichtlich zahme Rotrock durch ein offenes Fenster in das Wohnzimmer gelangt. Dort hätte er sich auf der Couch niedergelassen. Nach dem er noch einen Hausschuh annagte, versteckte er sich unter der Heizung. Die hinzugerufenen Polizisten haben ihn mit einer Tierschlinge eingefangen und wieder ins Freie gebracht. ln