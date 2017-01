Auch auf Hennen?

In der Vergangenheit hat es lediglich zwei Situationen gegeben in denen es sinnvoll war Fasanenhennen zu erlegen: 1. In den optimalen Verbreitungsgebieten, zum Beispiel der oberrheinischen Ortenau, mussten in den 70er-Jahren bei fast fehlendem Habicht- und durch Tollwut stark gesenktem Fuchsbesatz in gut gehegten Revieren aus Wildschadensgründen Hennen teilweise sogar in erheblichem Umfang erlegt werden. Der dort eingeführte Mais war ohne diese Maßnahme nur schwer hochzubringen. Dabei handelte es sich also um ein „Luxusproblem“, das wir heute wohl so schnell nicht mehr bekommen werden. Es war eine Maßnahme um den Fasan zu reduzieren und nicht zu vermehren, was ja der Hennenabschuss heute nach Meinung einiger angeblich bezwecken soll.

2. In Revieren, in denen in größerem Umfang aufgezogene Fasanen ausgesetzt wurden, um sie auf großen Treibjagden zu erlegen, sollte sich der Aufwand optimal lohnen. Ein Großteil der in Volieren aufgezogene Fasane würde den Winter aber nicht überleben und könnte auch im kommenden Frühjahr nur selten für Nachwuchs sorgen. Deshalb war es aus „betriebswirtschaftlicher“ Sicht sinnvoll, Hennen ebenso zu erlegen. Die negative Konsequenz: Die wilden, überlebensfähigen Hennen wurden ebenso geschossen.

Ein weiterer Grund, ein Geschlechterverhältnis von 1 : 1 beim Fasan anzustreben soll die angebliche Unfähigkeit des Hahnes sein, mehrere Hennen erfolgreich zu treten. Die Befruchtungsrate der Eier sinke, weil es zum Scheintreten komme. Dem widersprechen aber verschiedene Beobachtungen aus der Praxis.