Altersbestimmung beim Schwarzwild – Verräterischer Kiefer

Viele Meinungen, ein Blick

Die Strecke des Jagdtages ist gelegt. An einer Ecke diskutieren drei Jäger. Sie stehen vor einem starken Keiler, der ihnen Rästel aufgibt. „Der ist reif“, meint einer von ihnen. „Mir erscheint der eher mittelalt zu sein“, entgegnet der Nebenstehende. Der Dritte zuckt nur mit den Schultern. Und mit jedem Jäger der hinzukommt, gibt es eine neue Meinung. Von

viel zu jung bis reif ist alles dabei. Der Blick ins Gebrech des Stückes hätte wohl schon

weitergeholfen.

Allein anhand des zeitlichen Wechsels der Schneidezähne kann der Jäger relativ sicher zuordnen, ob es sich um einen Frischling oder einen Überläufer handelt. Das heißt, vor allem in der Zeit des Zahnwechsels und -wachstums gelingt die Altersbestimmmung verhältnismäßig einfach. Danach wird es schon schwieriger, das Alter des erlegten Schwarzkittels exakt anzusprechen, und so macht sich so mancher erst gar nicht die Mühe. Eine grobe Altersbestimmung kann bei älteren Stücken mithilfe des Zahnabschliffes erfolgen. Dazu vergleicht man die konkreten Unterkieferzahnreihen mit denen von markierten Sauen bekannten Alters. Während beim Rot-, Reh- und Damwild diese Methode gang und gäbe ist, wird sie für das Schwarzwild nur selten benutzt. Nach dem uns vorliegenden markierten Material zu urteilen, ist die Altersbestimmung mit Blick auf den Zahnabschliff aber auch bei Sauen gut anzuwenden und sogar noch sicherer als bei anderen Wildarten. Unser Blick gilt dabei besonders den Molaren, also den hinteren Backenzähnen. Betrachtet man diese gemeinsam, so kann das Alter der erlegten Sau schon grob eingeordnet werden. Dabei gilt: Der zweite und dritte Molar werden langsamer abgeschliffen als der erste. Auffällig ist auch, dass sie im Unter- und Oberkiefer allerdings

unterschiedlich abgenutzt werden.