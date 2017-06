Braunbär im Kanton Bern

Laut Jagdinspektorat des Kantons verhält sich das vermutlich junge Männchen unauffällig. Laut der wildbiologischen Organisation KORA wandern seit 2005 immer wieder Braunbären aus dem italienischen Nationalpark im Trentino in die Schweiz ein und stoßen dabei immer weiter nach Norden vor. 2016 wurde der Kanton Graubünden vermutlich von drei Bären besucht. Der drittte davon wanderte ab Ende April weiter in die Innerschweiz. Er wurde zuletzt im Spätherbst im Kanton Uri registriert und hat laut KORA gezeigt, wie unauffällig sich ein Bär in dicht besiedelter Landschaft bewegen kann. Ob dieser „Urner Bär“ derselbe ist, der jetzt in Eriz gesichtet wurde, ist unklar. vk