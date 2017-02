Das Judas-Projekt

„Das besenderte Tier haben wir im Sack. Jetzt wird es aber erst richtig interessant.“ Nun ist die Passion des Enokexperten richtig entbrannt. Er rüdet „Sitka“ an, die sofort mit der Suche nach dem Gefährten des Rucksackinsassen beginnt. Wird der Partner gefunden und

gefangen, ist sein Schicksal besiegelt: Von einem Tierarzt werden die Obstfüchse kastriert, besendert und an anderer Stelle wieder in die Freiheit entlassen. Dann beginnt der Kreislauf von vorn. Solange, bis die von den schwedischen Kollegen gestifteten 30 Sender verteilt sind. Von diesem Zeitpunkt an sollen die neu entdeckten Zuwanderer erlegt werden. Nach ungefähr zehn Minuten schlägt „Sitka“ erneut an. Der zweite Marderhund ist gefunden! Jensen prescht mit Schwimmbewegungen durchs Schilf, um die Halme nicht ins Gesicht zu bekommen. Auge in Auge stehen sich Hund und Enok gegenüber. Ein kurzer Griff – und die Weggefährten sind im Rucksack wieder vereint.