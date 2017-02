Fressen à la carte

Beide Aspekte waren Arbeitsschwerpunkte in einer mehrjährigen Studie in Brandenburg. Im Rahmen der Tollwutüberwachung wurden die in drei südbrandenburgischen Landkreisen im Zeitraum von 2001 bis 2005 gestreckten Marderhunde für Nahrungsanalysen untersucht. Zum Vergleich wurden Daten aus einer Teichlandschaft in Sachsen einbezogen, die dankenswerter Weise Herr Dr. Ansorge vom Naturkundemuseum Görlitz zur Verfügung stellte. Im Landeslabor Berlin-Brandenburg in Frankfurt/Oder wurden die gestreckten Marderhunde hinsichtlich Tollwut beprobt und Organe, unter anderem Mägen, entnommen. Insgesamt wurden 327 Mageninhalte ausgewertet. Außerdem untersuchten Wissenschaftler des Friedrich-Loeffler-Instituts in Wusterhausen die Därme der betreffenden Enoks auf den Kleinen Fuchsbandwurm.

Bei den Untersuchungen stellte sich heraus, dass sich die Zusammensetzung der in den Mägen gefundenen Nahrungsbestandteile, die von Marderhunden in der brandenburgischen Agrarlandschaft und in dem sächsischen Teichgebiet aufgenommen wurden, deutlich unterschied.

Die Nahrungs palette in der Teichlandschaft wird von Artengruppen dominiert, die typisch für feuchte Lebensräume sind. Dies waren Reste von Weißfischen, Amphibien – vorwiegend Frösche, aber auch einige Kröten und Unken – sowie Wirbellose, wie Schnecken, Regenwürmer und vor allem Insekten. Unter letzteren fanden sich auch feuchtigkeitsliebende Arten, wie die Sumpfschrecke, eine relativ große Heuschreckenart, die typischerweise in Feuchtwiesen vorkommt. Als weitere Proteinquelle werden in der Agrarandschaft Aas von verendeten Tieren sowie Straßenopfern, Aufbruch und Kleinsäuger (Wald-, Feld- und Spitzmäuse) genutzt.