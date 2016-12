Französische Vorstehhunde – Die Garde der Könige

Der Braque St. Germain wird auch als „Hund der Könige, König der Hunde“ bezeichnet. Sein Ursprung geht auf das 19. Jahrhundert und direkt auf Hunde zurück, die zuvor unter dem französischen König Louis XV. (1710 bis 1774) ihre Blütezeit erlebten und mit Pointern verpaart wurden. Fast jeder Edelmann wünschte sich einen Hund dieser Rasse. Der Erfolg setzte sich fort. Bis 1860 sollen immer wieder Pointer eingekreuzt worden sein, wobei dazu jedoch nur weiß-orange-farbige Vertreter der englischen Vorstehhunde benutzt worden sein sollen. Die Rasse wurde um 1830 in den königlichen Hundezwingern zunächst in Compiègne, danach in Saint-Germain-en-Laye weiter entwickelt. 1863 auf der ersten Pariser Hundeausstellung war sie die am stärksten vertretene Vorstehhundrasse. Heute gibt es auch in Deutschland Züchter der bis zu 62 Zentimeter großen Rasse, deren Haarkleid weiß mit organgefarbenen Platten ist.