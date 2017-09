Geschwenkte Wildgeflügelleber

1 küchenfertige Wildgans

1 Bund Suppengrün

2 Lorbeerblätter

5 Nelken

5 Wacholderbeeren

10 Pfefferkörner

50 ml Essig

10 Blatt Gelatine

Salz

weißer Pfeffer aus der Mühle etwas Obstessig Die Gans mit Suppengrün, Gewürzen und Essig in einen Topf geben, mit kaltem Wasser bedecken, zum Kochen bringen und etwa 1 ½ Stunden köcheln lassen. Den Schaum, der sich an der Wasseroberfläche bildet, nicht abschöpfen. Er besteht aus Eiweiß, das die Trübstoffe in der Brühe bindet. Wenn die Gans

weich ist, herausnehmen und beiseite stellen. Die Brühe über ein Sieb durch ein feines Tuch gießen und im Topf auffangen. Zum Kochen bringen und auf 1 Liter reduzieren.

Gelatine in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken, zur Brühe geben und darin auflösen. Mit Salz, Pfeffer und einem Schuss Essig abschmecken. Das Gänsefleisch von der Karkasse

lösen, die Haut entfernen. Das Fleisch klein schneiden und in eine Ter rinenform (mit 1 ½ l Inhalt) schichten. Mit der Brühe begießen und im Kühlschrank über Nacht fest werden lassen. Beilage: Bratkartoffeln und Remouladensauce