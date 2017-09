glutige Angelegenheit

Keule im Salzteig

Eigentlich ist das Rezept für das Garen im Lehmmantel gedacht. Da aber passender Lehm nicht überall verfügbar ist, bietet sich selbst gemachter Salzteig als Alternative an. Es eignen sich Reh- oder Schwarzwildkeulen. Allerdings sollten sie drei Kilogramm Gewicht nicht überschreiten, weil es sonst mit dem Garen schwierig wird. Sie können – je nach Geschmack – neben Pfeffer und Salz auch Wacholder oder Rosmarin dazugeben oder die Keule in Speck oder Frühstücksbacon einschlagen, um so etwas mehr an Fett dazuzugeben. Notwendig ist das aber nicht. Der Salzteig wird in der Glut steinhart und schließt den Fleischsaft ein, sodass die Keule darin gart und unvergleichlich zart und aromatisch wird.