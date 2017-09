Auf Glut gegart – Freiluftküche

Manchmal muss es wirklich archaisch sein. Da kommt ein gutes Stück Fleisch direkt auf der Glut gegrillt als Gabelbissen immer gut an. Die Idee, so ein Stück sofort zu essen, hat man meist dann, wenn kein Grillrost zur Hand ist. Sie brauchen aber nur ein Feuer mit dicken Scheiten, die auf der einen Seite gerade so weit angebrannt sind, dass sich dort genug Glut befindet. Die andere Seite der Scheite sollte noch unverbrannt sein.