Immergrünes Schutzdach

Als Standort für die Anpflanzung von Nadelholz sind grundsätzlich alle Bodenverhältnisse, außer Staunässe, geeignet. In Hecken sollten einzelne Gruppen im Meterverband gepflanzt werden. Bei größeren Flächen hat es sich bewährt, in Reihen im Abstand von circa 1,5 x 1,5 Metern zu pflanzen. Ein im Reihenverband begründeter Bestand lässt sich leichter pflegen. In den ersten Jahren muss die Anpflanzung zweimal jährlich freigemäht werden. Das ist deshalb wichtig, damit die Bäume ihre Nadeln bis zum untersten Astquirl behalten, sodass der Bestand möglichst dicht wird. Ausfälle sollten zeitnah nachgepflanzt werden.

Besonders geeignete Standorte für Nadelholzanpflanzungen sind bestehende, lichte Pappel- oder andere Laubholzbestände. Oftmals wuchern dort die Brennnesseln, die im Winter absterben und als Deckung unbrauchbar werden. Grundsätzlich gilt: Wo die Brennnessel wächst, kommt genügend Licht an den Boden, um Wildäcker oder Anpflanzungen anzulegen. Ein Schirm aus lichtem Laubholz hat den Vorteil, dass das Nadelholz langsamer wächst und somit länger in seinem, für das Niederwild optimalen, Zustand bleibt. Im vollen Licht stehende Bestände wachsen sehr schnell ins Dickungsalter, in dem die natürliche Astreinigung beginnt. Das führt zum Lichtwerden der Bestände und dadurch zu einem geringeren Deckungseffekt. Deshalb sollten die Dickungen beim Beginn der Astreinigung geköpft werden. Dabei ist zu beachten, dass mindestens ein grüner Astquirl erhalten bleibt. Durch diese Maßnahme bleibt der Bestand länger im optimalen Deckungszustand.