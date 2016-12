Der Bayerische Jagdverband hat am 27. November zusammen mit dem Landesfischereiverband und dem Landwirtschaftsministerium den jährlich erscheinenden Schulkalender „Wald – Wild – Wasser“ für 2017 vorgestellt. Er trägt diesmal den Titel „Pflanzenfresser und Friedfische“ und informiert unter anderem über Reh, Feldhase oder Graugans. Der Kalender wird aus Mitteln der Jagd- und der Fischereiabgabe finanziert und an alle dritten und vierten Klassen in Bayern kostenlos verteilt. vk